Felix Zapata/Mérida

La vida deportiva de una persona está llena de sacrificios, trabajo y en algunas ocasiones esto le rinde satisfacciones, pero después de ello, ¿qué?. Algunos de esos jóvenes que dieron alegría en un momento a la entidad son olvidados.

Rodrigo Ordóñez Alonso, quien padece de glaucoma congénita, actualmente cuenta con 25 años de edad y fue un para-atleta de pista que logró sumar medallas y regalar alegría a Yucatán.

El joven estudiante de preparatoria se retiró del deporte (ciegos y débiles visuales) en 2015, estuvo alrededor de 7 años practicando la disciplina en pista: 100 y 200 metros planos, así como salto de longitud, donde en su última aparición en la Paralimpiada Nacional logró colgarse 3 oros. Ahora, para sobrevivir en el día a día, Ordóñez Alonso canta en las calles de la ciudad junto a un grupo que padece su misma situación de salud.

Al cuestionarlo de su época como deportista, Rodrigo recordó: “Al principio, como no ganaba nada, no sentía motivación, hasta que comencé a entrenar con Yalina (García), que fue la que me llevó a conquistar medallas, pues desde que empecé a entrenar con ella gané oros, platas y me retiré de la Paralimpiada con 3 preseas de oro”.

Desde Umán, el también masajista toma la unidad de transporte para estar junto al grupo musical en el centro de la capital yucateca, interpretando canciones y deleitando a los peatones que le regalan unas monedas, dinero que les sirve, al menos a Rodrigo, para llevar alimento a su casa, así como poder sostener su escuela.

El ex atleta, para mantenerse en el día a día y ayudar a su padre Víctor y su madre Isabel así como a sus dos hermanos, brinda masajes relajantes a domicilio; es por ello que si usted gusta estar relajado puede comunicarse al 9992 35 29 41 y recibir un buen desestrés.

“Mi familia está feliz porque están viendo que estoy saliendo adelante y no me quedo en mi casa sin hacer nada”, declaró Rodrigo, quien añadió que de su vida deportiva: “Se extraña la adrenalina, el estar en una competencia con los compañeros es algo muy padre”.

Así que amigo lector ya sabe, si usted ve a Rodrigo y su grupo, no dude en apoyarlos y, de paso, disfrutar de unas buenas canciones.