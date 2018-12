Agencia Récord

MÉXICO.- Alfonso Cuarón, por 'Roma', fue uno de los artistas latinos que recibió este jueves 6 de diciembre nominaciones a los Globos de Oro.

El director mexicano, quien en 2014 se alzó con el premio a la mejor película por 'Gravity', encabeza esta lista con tres candidaturas que incluyen mejor película en lengua extranjera, en representación de México, además de mejor dirección y guión.

El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia (Roma) del cineasta con su niñera Cleo, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció, se medirá con 'Capernaum' de Líbano, 'Girl' de Bélgica, 'Never Look Away' de Alemania y 'Shoplifters' de Japón.

Como director Cuarón competirá con Bradley Cooper ('A Star Is Born'), Peter Farrelly ('Green Book'), Spike Lee ('BlacKkKlansman') y Adam McKay ('Vice'). Y como guionista con Deborag Davis y Tony McNamara ('The Favourite'), Barry Jenkins ('If Beale Street Could Talk'), McKay ('Vice'), y Nick Vallelonga, Brian Currie y Farrelly ('Green Book').

Los Globos de Oro, en su 76ta edición, se transmitirán en vivo el 6 de enero por la cadena NBC desde Beverly Hills, California.