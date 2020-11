El yucateco Rommel Pacheco revela su identidad en “¿Quién es la Máscara?”

El clavadista yucateco Rommel Pacheco resultó eliminado esta noche del programa estelar de Televisa “¿Quién es la Máscara?” y su identidad fue revelada esta noche tras representar al personaje de “Duende”

Esta noche se transmite el cuarto programa de “¿Quién es la Máscara? 2020” y se dio a conocer que Duende tenía que revelar su identidad siendo el exitoso yucateco Pacheco Marrufo.

Todo comenzó cuando los investigadores decidieron salvar a Elefante, por lo que Duende y Mapache se enfrentaron a un nuevo combate denominado Máscara VS Máscara.

Siendo así que, Mapache contó con el voto del público en el foro, logrando seguir adelante en el programa.

Tras mostrar sus mejores pasos de baile y su voz con la interpretación de ‘Criminal’, Duende tuvo que revelar quién era con el grito característico de “¡Fuera Máscara!”.

"Soy deportista, no soy actor, no canto, pero la verdad es que le eché muchas ganas. Clavado es una disciplina que tienes que tener un control del todo el cuerpo y el ballet de chiquito nos lo dan. Es un sueño que quería realizar, me estuve preparando 2 meses", señaló el clavadista yucateco al final de su presentación.