Desde hace algunos meses la inclusión del ex diputado federal panista Rommel Pacheco en su nuevo partido Morena ha generado confrontación, inconformidad e indignación entre los militantes guindas en Yucatán.

En la antepasada gira que realizó la doctora Claudia Sheinbaum en la ciudad de Valladolid, la precandidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, constató personalmente el repudio del que fue objeto el clavadista, en ese momento la cara de asombro del ex panista percibió que no era una persona grata para algunas de las expresiones políticas que tiene el morenismo yucateco.

La doctora Claudia Sheinbaum sabe de las inconformidades de la militancia de su partido y no ignora cómo se aglutinan los duros de Morena. Un ejemplo, es cuando le cerraron el paso a Omar García Harfuch, quien fuera su secretario de Seguridad Pública en la CdMx, cuando pretendió buscar la candidatura de la capital del país. La doctora Sheinbaum necesita de personajes políticos que tengan ascendencia entre los ciudadanos de clase media, quienes en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son los que más descalificativos han recibido de parte del mandatario.

En la pasada gira que realizó Sheinbaum en los municipios de Kanasín y Progreso, no se atrevió a trepar al estrado a Romel Pacheco, quien ya era tratado como su virtual candidato a la Alcaldía de Mérida, y es que el propio candidato a Gobernador de Morena; Joaquín Díaz Mena presume una foto con su abanderada a la Presidencia y Rommel Pacheco en el malecón de Progreso, en donde acudió la ex Jefa de Gobierno de la CdMx a realizar un spot publicitario, nunca se observó a los demás precandidatos como son el diputado local Rafael Echazarreta y el doctor Manuel Díaz.

Semanas antes, cuando el ex panista Rommel Pacheco se fue a inscribir como precandidato a la Alcaldía de Mérida, un grupo de morenistas se inconformaron por su presencia, lo que motivó que colaboradores del deportista tuvieran un altercado con los militantes guindas, desde esa situación se observó que colaboradores de Joaquín Díaz estaban apoyando a su ex compañero panista.

Los morenistas fundadores que encabeza Alberto Nolasco; la ex regidora de Mérida, Marina Jiménez; y el ex diputado local Miguel Candila, denunciaron que con la imposición de Rommel Pacheco se pone en riesgo el triunfo al Gobierno del Estado de Joaquín Díaz y que su candidatura única a la Alcaldía de Mérida fue gestada tiempo atrás, pero, también, advirtieron que vendrán más candidaturas en Morena que encabezarán reconocidos “chapulines”, expresión que se usa para calificar a los ciudadanos que migran de un partido político a otro.

La inclusión de ex alcaldes del PRI y PAN en Morena sigue generando ruido, no sólo entre los militantes de la llamada 4T, sino también en la sociedad civil, una de estas inclusiones es la incorporación del ex alcalde de Valladolid, Roger Alcocer, quien fue denunciado por la ex alcaldesa de dicho municipio y de paso presidenta con licencia de Morena.