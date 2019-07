La mira de Rommel Pacheco está en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Henry Chablé/Mérida

Ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sigue siendo la prioridad para el clavadista yucateco Rommel Pacheco Marrufo, quien hace unos días consiguió el boleto para México en la prueba de trampolín de tres metros, además de que se colgó la medalla de plata en la de un metro, en el Campeonato Mundial de Natación FINA 2019, celebrado en Gwangju, Corea del Sur.

A su llegada a Mérida, Pacheco Marrufo comentó que se siente contento por haber logrado el viaje a Tokio, y confía en que no haya anomalías y pueda acudir a representar al país.

“Los Juegos Olímpicos siguen siendo el evento prioritario para mí, ya que es la competencia en la que me falta ganar una medalla”, señaló el clavadista, en conferencia de prensa en las instalaciones del IDEY.

Agregó que de no llegar a Tokio 2020, siempre y cuando sea por cuestiones deportivas, pensaría seriamente sí continuaría o no con su carrera como clavadista.

Sin Panamericanos

El yucateco también aclaró que se siente triste por no haber participado en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, evento que fue inaugurado ayer, a los que no fue requerido por los problemas internos de la Federación Mexicana de Natación.

“No lo voy a negar, me siento triste por no ir, me encantaría estar ahí. Desde Santo Domingo 2003 hasta Toronto 2015 estuve clasificando a los Panamericanos. En mi última participación gané dos oros, en tres metros individual y sincronizados”, apuntó.

Aunque reconoció que, tras saber que no iba a competir en Lima, Perú, se enfocó más en el Campeonato Mundial, donde logró destacados resultados.

“Enfoqué mi preparación en el Mundial y creo que fue la decisión más acertada, estoy contento por haber obtenido la medalla de plata en el trampolín de un metro, una prueba la cual entreno diario porque me sirve para los tres metros”, destacó.

Por último, pidió que los próximos selectivos nacionales se hagan de manera clara con reglas específicas y transparentes, para que no se cometan injusticias.