Rommel Pacheco explica cómo se sintió en el último clavado de su carrera

MÉRIDA, Yuc.- Recién 'desempacado' de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde obtuvo un honroso sexto puesto, el clavadista yucateco Rommel Pacheco Marrufo estuvo como invitado en el programa Ventaneando y habló sobre muchos de sus proyectos.

Expresó que si se decidió a retirarse ahora es porque "para el deporte ya no soy un niño, ya tengo 35 años" y porque no quería hacerlo "bajando de la carrera", aunque físicamente estoy bien...pero sí hay dolores y lesiones que vas arrastrando".

Dijo que "una de las cosas que no voy extrañar es la tina de hielo", que sirve para que el deportista se recupere.

Cuando le preguntaron sobre qué lesión es más común en un clavadista aclaró que para los que se echan desde plataforma los hombros y para los que se avientan de trampolín las rodillas. También, las muñecas y la espalda son partes del cuerpo que suelen resultar afectadas.

Detalló uno de los momentos más emotivos, que fue cuando le tocó tirarse su último clavado pues no solo era el último en esa competencia sino que ya no volvería a tirarse ninguno como profesional por el resto de su vida.

No sólo estaba concentrado en cómo iba a realizarlo sino que él mismo se echó porras, "hasta me estoy aplaudiendo y me estoy diciendo, es tu último clavado, disfrútalo".

Lo más importante en la vida

Acerca de que no consiguió la medalla, que era como más quería despedirse, externó que: "sí, una parte de mí pues está triste porque son tantos años, pero subrayó que lo más importante es la experiencia, la amistad y "el mensaje que le puedas dar a la gente", porque el cariño de la gente "no lo ganas a veces ni con la medalla".

El mensaje más bonito que Rommel deja a la gente es el de "trabajar, luchar, no tener miedo a intentar cosas nuevas y disfrutar cosas nuevas".

"Cuando lo das todo en cada competencia, no te puedes sentir mal contigo".

Recordó que hace tres meses se casó pero no ha tenido realmente tiempo de estar con su esposa, la youtuber Lylo Fa, porque coincidió con la campaña política en la que triunfó (diputado federal) y con la preparación para los Juegos Olímpicos.

Aceptó que mucha gente sólo lo conoce en traje de baño, pero también tiene estudios, se ha desempeñado como empresario, ha apoyado a muchas fundaciones, y "todo eso es llevarlo a la Cámara de Diputados".

También, hizo énfasis en que piensa seguirse preparando. "Aunque mi tema importante es del deporte porque lo conozco, no me puedo encasillar en él, está el tema de salud, economía, educación".

