Las familias guardan secretos que vienen de generaciones atrás, donde de manera inconsciente se siguen repitiendo determinados patrones que son difíciles de romper. No se toma consciencia ni reflexión del porqué somos o actuamos de ciertas formas.

“No Contar Todo” es la novela autobiográfica del escritor mexicano Emiliano Monge, en la que a través de una entrevista que le hace a su padre Carlos Monge Sánchez, y diarios localizados de su abuelo Carlos Monge Mckey, va armando el gran rompecabezas generacional para lograr entender y descifrar el proceder de dos de los miembros más importantes de su familia (su padre y abuelo), algo que es determinante en la vida del escritor.

La ausencia y violencia fueron un rasgo distintivo en su infancia, el dolor como factor recurrente se fue tatuando en la memoria de su madre y hermanos.

Esa necesidad de ir aclarando los momentos más oscuros, concebir el encabezado que el periódico El Proceso de manera tan amarillista había desplegado en la primera página sobre la muerte del abuelo, que años después regresaría a la vida derrumbando nuevamente el destino del padre, y que más adelante le tocaría a Emiliano quemarse con la cenizas de aquel suceso.

Dentro de todas las piezas recabadas se da cuenta de que no todo fue malo, que definitivamente hay situaciones que le van dando significado al actuar. Personalidades que fueron restándole sentido a la vida de su abuelo, y por consiguiente, de su padre, que de alguna manera justifica la desaparición de ambos en su momento.

No hay formas correctas o incorrectas sólo la importancia de existir, de prevalecer, de encontrar un sentido. Y eso fue precisamente lo que siempre añoraron.

En una parte del diario de su abuelo encontró lo siguiente: “Mi vida ha sido la involución de mis anhelos; mi existencia, una mera consecuencia de otras existencias”.

Fuerte y desgarrador, vivir en un limbo donde no te sientes parte de nada, los pedazos que vas recogiendo de ausencias dolorosas y objetos preciados que te han sido arrebatados, que de alguna manera van trazando tu destino.

Se va aclarando en el desarrollo de la propia historia del escritor, que el común denominador es el escape, huir de la familia, de las cosas, de la vida, ya que es un patrón ineludible.

Dentro de la entrevista con su padre, se sincera y le dice a modo de disculpas: “Marcas que no se van, que no olvidas nunca. Marcas que les pasas luego a los que vienen, que les pasas luego a los que siguen”.

Toda la toxicidad que el papá vivió de su padre, y que su progenitor experimentó con Emiliano han hecho que de manera involuntaria el escritor también sienta aquella necesidad de huir, de construirse un sentido, pero sobre todo, de que su propio apellido no le pese, de no querer cargar con aquel convenio inconsciente del pasado, de no aspirar a componer lo que hace muchos años quedó fragmentado, y de entender que es algo que no le corresponde.

La historia me dejó con un nudo en la garganta, pero con la firme convicción de que podemos romper con los patrones familiares que no nos hacen bien, para poder crearnos nuestra propia historia sin negar la generacional, de aprender, crecer y seguir adelante.