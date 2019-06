'Barajan' las sanciones a 34 ex alcaldes de Yucatán

Israel Cárdenas/Mérida

La Auditoría Superior del Estado transita en un plazo de 120 días para determinar las medidas que aplicará en contra de 34 ex presidentes municipales del periodo 2015-2018 que tuvieron observaciones graves en su cuenta pública correspondiente al año 2017, dijo ayer el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso del Estado, Alejandro Cuevas Mena.

Explicó que de los alcaldes que podrán ser sancionados hay 12 que no entregaron ninguna información a la ASEY, en tanto que hay otros 20 que solo respondieron con un oficio.

“Los ex alcaldes ya no pueden hacer nada, ahora la Auditoría Superior es la que tiene en sus manos determinar qué tipo de acción va ejercer en contra de estas personas que no respondieron o que no aclararon las dudas de las recomendaciones de la propia Auditoría”.

En este sentido, Alejandro Cuevas dijo que la ASEY podrá imponer a los 34 alcaldes cuatro tipo de sanciones, que podrán ser ejercidas por los órganos de control internos de los ayuntamientos: administrativas, devolución del dinero, inhabilitación para ocupar cargos públicos o una denuncia penal ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado.

“El plazo debe concluir en septiembre pasado, en este momento estamos en diálogo permanente a través de la Unidad de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, hemos estado dándole seguimiento, y estamos solicitando información permanente para estar al día en este tema”, explicó Alejandro Cuevas.

En este contexto, ayer en sesión, la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción distribuyó el oficio que envió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Felipe Cervera Hernández, en el que informa la renuncia de Rodolfo Martínez Septién, como integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al respecto, Alejandro Cuevas instruyó a la Secretaría General del Congreso local realizar una propuesta técnica para el proceso de designación del sustituto, tomando en cuenta la observación de la diputada local, Rosa Adriana Díaz Lizama, para que sea concluido antes de finalizar el actual periodo ordinario de sesiones.