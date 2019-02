José Salazar/MÉRIDA

Especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) le salvaron la vida a la señora Hermelinda Chuc y Tun, de 75 años de edad, al colocarle de manera gratuita una válvula suiza de última generación para corregir la estenósis aórtica grave que padecía, la cual le ocasionaba desmayos frecuentes, debido a que la válvula principal de su corazón se estaba cerrando.

La implantación de una válvula suiza de última generación en el HRAEPY, es la primera en su tipo que se coloca en toda Latinoamérica.

La intervención estuvo a cargo de 14 especialistas encabezados por el doctor Amonario Rivera May, Jefe de la división de Cardiología, angiología y neumología.

“El procedimiento se realizó utilizando una innovadora técnica que permitió ingresar por la arteria femoral y duró alrededor de media hora. La paciente solo fue anestesiada localmente y a diferencia de una cirugía a corazón abierto, el tiempo de recuperación en hospital fue breve”, comentó el doctor Rivera May.

El proceso

Detalló que la intervención, que en la medicina privada tiene aproximado de un millón 200 mil pesos se realiza por medio de una punción a través de la ingle que es donde está la arteria femoral, posteriormente se introduce una guía (catéter) muy fino que llega al corazón y una vez dentro, se ingresa un balón a nivel de válvula aorta, se dilata ese balón para abrir la válvula que está cerrada, se saca el balón y sobre la misma guía se monta la válvula TAVI (implante percutáneo de válvula aórtica) que se va a colocar, este dispositivo se implanta a nivel de donde estaba la válvula con la que nace el paciente. Una vez que se está seguro que la válvula se encuentra en el sitio correcto, se libera y concluye el procedimiento.

Esta técnica aporta una solución mínimamente invasiva y alternativa a la cirugía cardiaca, que reduce a la mortalidad en pacientes cardiacos con estenosis aórtica severa.

El viernes pasado, a dos meses de haber sido dada de alta de la cirugía, la paciente a quien de cariño se le conoce como "Mamá Hermelinda", regresó al nosocomio junto con el señor Roberto Rafael Pinto Ontiveros, presidente de "La Felicidad Comienza", A.C., quien gestionó la intervención, para agradecer a la dirección y al equipo de médicos que le salvaron la vida.

“Agradezco a Dios y a los doctores que me ayudaron. Me puse en mano de los doctores y gracias a Don Rafa que ayudó para que me operaran”, expresó la septuagenaria.

Hay agradecimientos que no tienen precio.

Distinciones

Por su parte, el señor Pinto Ontiveros entregó reconocimientos a los doctores Amonario Rivera y Jesús Tut reconociendo la labor de ambos y de todos los especialistas que participaron en la intervención.

“Gracias a ellos hoy "Mamá Hermelinda" está aquí con nosotros. Estuvo en manos de los doctores pero sobre todo en las manos de Dios. Hoy hacemos el reconocimiento por su empeño en ayudar al Adulto Mayor y a todos los pacientes que lo requieren. Agradecemos su confianza y el cariño que le tienen a nuestra asociación y a nuestros adultos mayores", expresó el señor Pinto Ontiveros.

El doctor Amonario indicó que la cirugía realizada se realizó sin costo gracias a las gestiones de la Fundación “La Felicidad Comienza” y su presidente-fundador, Rafael Pinto Ontiveros.

"Después de concluir los estudios correspondientes, vimos que la Doña Hermelinda era candidata al cambio de válvula aórtica por vía percutánea (por la arteria femoral). Para este procedimiento contamos con la confianza de la empresa estadounidense Boston Scientific, para ser los primeros en colocar este tipo de dispositivo, cuya implantación es sencilla y segura para el paciente. Hoy a dos meses de la cirugía, “Mamá Hermelinda” está muy bien de salud cardiovascular", detalló el cardiólogo.

Por su parte el doctor Tut Bojórquez mencionó que con este tipo de cirugías, se hacen gestiones un poco diferentes a las de todos los días porque no las cubre el Seguro Popular

“Para este tipo de cirugías hacemos gestiones con empresas privadas e instituciones. Es un poco complicado pero con el trabajo en equipo se logró. Esta es una de las funciones del hospital es la innovación buscando colaboración con especialistas de otros estados e incluso de otros países”, concluyó.