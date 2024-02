Código Cerebro del IMSS Yucatán salva vida de una paciente

Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 12 “Benito Juárez García”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, salvaron la vida de Mónica “M”, quien sufrió un Evento Vascular Cerebral (EVC) y, gracias al Protocolo de Atención Integral “Código Cerebro” tiene una nueva oportunidad de vida.

Los Eventos Cerebro Vasculares pueden cambiar la vida de las personas en segundos, son la segunda causa de muerte y la tercera en provocar discapacidades. Por tal motivo, a casi dos años de la implementación del Programa Código Cerebro, a cargo del director general del Seguro Social, Zoé Robledo, al día de hoy opera a nivel nacional en 10 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 136 hospitales de segundo nivel, entre ellos el HGR No. 12 en Mérida, donde Mónica “M” recuperó 95 por ciento de su movilidad.

Fue en abril del año pasado cuando, antes de dormir, doña Mónica se desvaneció. Su esposo se percató de que la mitad de su cuerpo se encontraba paralizada y no podía hablar con coherencia. En seguida la trasladó al servicio de Atención Médica Continúa de la Unidad de Medicina Familiar No. 20, donde fue atendida y canalizada al área de Urgencias del HGR. No. 12.

“Cuando me acosté a dormir sentí algo en mi brazo que estaba entumido. Tenía muchas ganas de vomitar y de ir al baño, no lo podía controlar. Ya no podía hablar, arrastraba las palabras y me costaba entender lo que estaban diciendo”, describió la paciente.

Al llegar al hospital, un grupo interdisciplinario de especialistas ya la esperaba e inmediatamente activaron el “Código Cerebro”, el cual permite que las y los pacientes con cualquier EVC tengan una atención rápida y eficaz para salvaguardar su vida y otorgarle, en el menor tiempo posible, el tratamiento adecuado para su pronta recuperación.

“Un EVC es cuando se sufre una interrupción súbita del flujo sanguíneo en cierta parte del cerebro. El cerebro no duele y también se infarta y dependiendo de la zona afectada, es el problema que el paciente va presentar. Por eso la importancia del Código Cerebro, porque permite tratar a las y los pacientes desde el inicio de los síntomas; tenemos hasta 4 horas y media para ofrecer una alternativa terapéutica para este tipo de padecimiento”, aseguró el doctor Ángel Solís Buenfil, subdirector del HGR No. 12.