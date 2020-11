Salvemos una vida: Afecto, disciplina y aprovechar oportunidades, fórmula para la autosuficiencia

El programa “Salvemos una vida” que se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE contó esta semana con la conducción de Mary Liz Escalante quien tuvo como invitado a Jorge Miguel Valladares Sánchez, psicólogo, abogado y doctor en Ciencias Sociales quien platicó acerca de las bases formativas para lograr que los hijos sean autosuficientes ante los diversos problemas que afrontan las familias en la actualidad.

Luego de ser presentado por la conductora, el Dr. Valladares dijo la autosuficiencia es muy importante en el trabajo en las familias, sobre todo en la niñez y adolescencia de los hijos.

“Como padres, nuestro trabajo es lograr las bases para que nuestros hijos sean autosuficientes, dentro de lo que todo lo que podemos decir, es importante señalar que uno no estudia para ser padre. El gran tema es que aprendemos a ser padres en el pasado, con lo que vivimos, aprendimos, sufrimos y reímos con nuestros padres. Todos los días estamos ejerciendo como papás pero el gran problema es que los resultados no se ven pronto sino hasta que son mayores. Todo lo que haces con tus hijos en sus primeros 18 años de vida, no lo ves sino hasta más adelante quizás hasta los 30 o 40 años e incluso hay quienes no alcanzan a verlo”, expuso.

El Maestro en Psicología también comentó que cada familia tiene sus propios problemas, lo que requiere de un proceso de ajuste constante, porque las situaciones cambian con el paso de los meses o años.

“Nuestra familia no es igual a ninguna otra, por eso la fórmula que apliquemos para aplicar la autosuficiencia será a nuestro modo, según la forma de ser de nuestra pareja y nuestros hijos. Después de muchos años de investigar, descubrimos que el problema más importante para las familias de Yucatán es la preocupación de saber si están educando bien a sus hijos. Además de todos los problemas con los que lidian las familias, tienen esa preocupación. Es la incertidumbre constante de estar ejerciendo esa labor tan bonita que es ser padres”, mencionó.

El psicólogo clínico y conferencista dijo que el eje rector de ser padres, es la personalidad con la que fueron formados.

“Como personas, eso que aprendí es lo que voy a dar. Con nuestros temores, certezas, seguridades, inquietudes, tendencias, etcétera como personas, así formamos pareja y familia. No es posible desprenderte de quien eres al desempeñar esos roles. Claro, haces cosas diferentes pero las haces desde tu personalidad formada en tu niñez y juventud. Lo maravilloso de esto, no es lo que hicieron tus papás sino como lograron hacer que entrara en ti esa estructura. Los papás mas consientes se sienten culpables y otros piensan que si a ellos no le dieron nada, sus hijos también podrán salir delante de esa forma. La función en la familia siempre es construir la mejor brújula posible en ellos. Nada de lo que les demos o digamos, es lo que pasará en sus vida, pero la forma en que les enseñemos a usar esa brújula, es lo que marcará la diferencia”, abundó el Dr. Jorge Valladares.

Agregó que hay una lista de cosas que como personas se deben hacer, entre ellas: nutrirse sanamente, tratar con cariño a los seres queridos, pasar tiempo con ellas y descansar lo suficiente.

“Son el tipo de cosas que sabemos desde niños pero no los hacemos y en ese descuido, la vida se nos va yendo y comenzamos a buscar fórmulas mágicas cuando no hemos hecho lo básico, a eso se refiere la psicología del “hilo negro”, hagamos lo que ya sabemos que funciona, hagámoslo bien, diario y sanamente. Si hacemos eso, vamos a construir una salud, una relación, una armonía, una inteligencia, una sociedad”, expresó el especialista en Desarrollo de Personas y Organizaciones.

Fórmula para autosuficiencia

“Esa duda de los padres de si están haciendo bien su trabajo, esa enorme preocupación que nos invade por las noches, buscamos resolverla por medio de esta propuesta que se basa en tres elementos: el afecto, la disciplina y el buen manejo de las oportunidades. Si no sabes que hacer como papá, pregúntate hoy si estas cumpliendo con esto. Es lo que nos toca hacer como padres, lo demás es accesorio. Hemos historias de chicos que pasan infancias terribles y lograr sobresalir y otros que se hunden, de chicos que tienen todo lo que materialmente se puede tener y personas que los están cuidándolos y protegiéndolos y algunos logran ser grandes personas y otros no lo logran, todo depende del buen manejo de esta fórmula”, destacó.

Jorge Valladares explicó que el afecto se refiere a todo aquello que se le da a un persona para su bien como decir “te quiero, me importas, estoy aquí para acompañarte”, etcétera.

“Diario tiene que haber alguna forma de afecto, las familias sabes muchas formas de expresarlo, con eso construimos una brújula fuerte. La disciplina no son los regaños ni los castigos. Es las reglas, el orden, las explicaciones, las consecuencias y los razonamientos. Disciplina es la capacidad de ser un aprendiz, la verdadera disciplina es la que enseña cómo hacer las cosas. Una persona disciplinada es alguien que está aprendiendo a hacer las cosas y que lo logra”, apuntó.

En el tercer punto, que es el buen manejo de las oportunidades, el Doctor en Ciencias Sociales dijo que es dar el acompañamiento para que los hijos aprovechen las oportunidades que se les presenten.

“No es un premio sino que aquella situación en la que tienen acceso a algo y eso les da mejores oportunidades. Por ejemplo, contar con un celular y darle buen eso durante el tiempo que lo tiene, es un ejemplo de aprovechamiento. Es enseñar a aprovechar lo que les llega, es el tercer elemento de la fórmula. Algunas de esas oportunidades, le van a transformar en una mejor persona”, puntualizó.

El Dr. Jorge Valladares dijo que todos los días se debe de dar a los hijos algo de los tres elementos, pero sin mezclarlos.

“No hay disciplina con amor, hay disciplina, hay amor y oportunidades. Cuando en nombre del amor no te aplico una consecuencia, ni es disciplina ni es amor. La consecuencia se aplica y te acompaño en tu tristeza porque en la consecuencia te fue mal”, indicó.

Agregó que el sentido de ser familia, es forjar esto tres elementos para que los hijos sean autosuficientes.

“Hay un periodo en donde la ley, el sentido común y la moral nos dicen que somos responsables de darle a los hijos todo lo que se pueda para su formación, no material, no solo el ejemplo, sino construirle esta base. Es por eso que en la familia está el núcleo de la responsabilidad y el potencial enorme de construir esta brújula con los tres elementos: el afecto forja seguridad en la persona, la disciplina forja adaptabilidad y el manejo de las oportunidades, forja la eficiencia. Con esos tres elementos combinados en una persona que está creciendo, es capaz de “comerse al mundo”. Esta persona se va convirtiendo en alguien autosuficiente. Entonces, estamos en el camino correcto”, concluyó.