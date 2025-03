Salvemos una Vida: Alientan a jóvenes a mantener esperanza

En su reciente emisión, el programa Salvemos una Vida tuvo el honor de recibir a Ana Sofía Terán Ponce de León, ingeniera industrial y defensora del desarrollo humano, quien participó como expositora en el Congreso Internacional de las Familias.

Durante la entrevista, Ana Sofía abordó la difícil realidad que enfrentan los jóvenes en la actualidad, marcada por la falta de referentes sólidos y la sobreexposición a información contradictoria a través de las redes sociales.

Bajo la conducción de Alis García, señaló que hoy en día “los jóvenes viven en un ambiente ambiguo para desarrollar su identidad, con pocos referentes sobre el sentido de la vida y la trascendencia”, señaló. Aseguró que la clave para una identidad auténtica radica en tres pilares: relación, propósito y verdad. En un mundo lleno de distracciones, los jóvenes necesitan encontrar espacios reales donde puedan preguntarse “¿Quién soy?” y “¿Cuál es mi propósito?”.

Ana Sofía destacó la importancia de que los jóvenes se conviertan en buscadores de la verdad, alentándolos a no perder la esperanza. “El hogar debe ser un lugar seguro donde los jóvenes puedan encontrar apoyo y guía, y no se sientan perdidos o aislados”, agregó. Además, instó a los adolescentes a buscar interacciones reales, más allá del entorno digital, y a confiar en las personas que verdaderamente pueden brindarles orientación.

Que si tienen algún hobby, que lo exploten al máximo, que dediquen tiempo a estar con otras personas de forma real, que no se aíslen y tengan cuidado con la interacción virtual que quizá los lleva justo a aislarse, a sentirse solo, no mirado, no contemplado, tienen que atreverse a hacer preguntas, buscar verdades para construir el pilar de su identidad.

La experta también subrayó que los adultos tienen una responsabilidad clave en este proceso, como figuras que pueden ofrecer respaldo emocional y guiar a los jóvenes en su búsqueda de respuestas. “Es vital que los jóvenes sientan que tienen a alguien que los respalda, ya sea en su familia o en personas de confianza”, afirmó.

Finalmente, Ana Sofía hizo un llamado a los jóvenes a no rendirse en su búsqueda de sentido y propósito, recordándoles que la ayuda siempre está disponible