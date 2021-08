Salvemos una Vida celebra 19 años de servir a la sociedad

MÉRIDA, Yucatán.- Salvemos una Vida Radio celebró ayer 19 años de permanecer al aire realizando una labor altruista a favor de la sociedad de Yucatán para evitar casos de suicidio y depresión, con emisiones en las que participan especialistas en ámbitos como la salud, con el objetivo de brindar a la sociedad herramientas para vivir mejor.

Ayer, el programa que se transmite todos los viernes a las 11:00 horas por la estación Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, conducido por Alis García Gamboa, Esperanza Nieto, Marilis Escalante y Jorge Barrera, recordó que se trata de un trabajo voluntario y sin remuneraciones, pero se hace con mucho amor a la sociedad.

Los conductores destacaron que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999453777 y 075 para atender a la comunidad, las 24 horas del día todo el año.

Alis García dijo que “hoy más que nunca estamos disfrutando esta maravillosa vida que Dios nos da, y es maravillosa aunque estemos pasando pruebas muy duras, aunque estemos con enfermedades, con gente que ya se nos fue; de todas maneras, cada minuto de vida que Dios nos regala es para dar gracias y disfrutarla. El Covid-19 está haciendo que nos demos cuenta de los verdaderos valores que existen, que debemos vivir y vivir bien”.

Destacó que el aniversario 19 de Salvemos una Vida Radio se da en el marco de la fundación de la asociación “Salvemos una Vida”, hace 26 años.

“Por una entrevista”

Esperanza Nieto recordó los orígenes del programa relatando que hace varios años condujo una emisión sobre medicina y entrevistas y en una ocasión tuvo como invitada a Alis García para hablar sobre la asociación civil “Salvemos una Vida”. Destacó que aquel programa tuvo tal éxito que ambas recibieron la invitación para hacer un programa semanal de “Salvemos una Vida”.

“Antes de entrar al programa, las dos estábamos nerviosas porque el tema del suicidio era un asunto del que entonces casi no se hablaba, era difícil, oculto, y no sabíamos qué reacción iba a tener ante el público; cuando nos dijeron eso, era una emoción de las dos, y por supuesto regresamos a los ocho días a hacer el programa y desde entonces estamos con ustedes cada viernes”, comentó.

Agregó que “este año ha sido muy interesante porque vale la pena vivir, creo que yo y todos nos hemos dado cuenta que cada minuto de nuestra vida es muy valioso y no lo debemos desaprovechar, esto en las cuestiones emocionales, de amor, de perdón, de oración, estamos todo el tiempo pensando alrededor nuestro en la pandemia, enfermedades, restricciones, cambio de actitudes, pero al mismo tiempo eso nos ha llevado a meternos en nuestro interior, en la parte espiritual”.

“No tiene precio”

Por su parte, Marilis Escalante recordó que desde hace 16 años pertenece a “Salvemos una Vida” y que su primera emisión en el programa de radio fue el 19 de junio de 2015; en ese tiempo, dijo, el aprendizaje ha sido importante toda vez que en los programas radiofónicos ha tenido la oportunidad de entrevistar a especialistas en temas relacionados con la salud.

“Estoy muy contenta de pertenecer a este grupo que está en la radio, agradezco por invitarme, siempre estaré agradecida a Grupo SIPSE porque he tenido el apoyo de toda la gente, y a los que nos ayudan a que este programa esté al aire”.

Expuso que a través de Salvemos una Vida Radio ha tenido la oportunidad de servir a otras personas, lo cual, dijo, no tiene precio.

“He hecho mi mejor esfuerzo por tratar de llevarles lo que les pueda ayudar, fue un nuevo equipo en mi vida, ha sido de crecimiento”, manifestó.

“Años de aprendizaje”

A su vez, Jorge Barrera declaró que el programa radiofónico tiene la misión de prevenir el suicidio y la visión de crear la coordinación estatal de la prevención fomentando la cultura de la vida.

“Este año ha sido de muchas emociones, cambios de muchas formas, de aprender a vivir con todo lo que está pasando, pero afortunadamente creo que vamos bien, vamos llegando a buen puerto a pesar de todas las cosas, y se aprende mucho; a mí me ha servido de mucho este programa porque hemos tenido a tantos invitados especializados, con tanto dominio de los temas, que queda en el corazón de uno todas esas experiencias de gente bien capacitada; en lo personal, he capitalizado ese aprendizaje, me he sentido como uno más del auditorio”.

Reconocimiento

Alis García reconoció a los conductores Esperanza Nieto, Marilis Escalante y Jorge Barrera por su colaboración en el programa Salvemos una Vida Radio.

“Nosotros no manejamos ningún tipo de recurso económico, todo lo hacemos con amor para nuestro querido público. En este programa hemos estado conectados con otras estaciones de radio a las que también damos las gracias, ahorita estamos en Grupo SIPSE y le damos las gracias, también a Novedades Yucatán porque todos los sábados este programa está por escrito, también estamos en la página de Facebook ‘Salvemos una Vida Radio’; de todo corazón queremos que vivan bien, felices, que gocen y disfruten cada segundo de su vida”, señaló.

Alis García dijo que ante la pandemia del coronavirus es importante adaptarse a la situación que atravesamos, así como buscar la mejor manera de vivir bien, incluidas las personas que nos rodean.

Agregó que “tenemos que hacerlo de buena gana, con buen gusto, sabiendo que hay que renovarse o morir, no hay de otra, todos tenemos que cambiar porque todo cambia, entonces tenemos que renovar, aceptar lo que estamos viviendo y seguir porque la vida sigue, esto llegó para quedarse ¿Cuánto tiempo?, nadie lo sabe, porque incluso los expertos e investigadores no saben decirnos sobre lo que vivimos hoy en día con esta pandemia”.

La conductora reflexionó que ante la contingencia sanitaria también es necesario estar preparados espiritualmente ante un posible deceso, e hizo un llamado a usar el cubrebocas y al estar en lugares cerrados cerciorarse de que haya ventilación.

“Si en un momento dado nos tenemos que ir, pues hay que despedirnos de esta vida y subir a la otra que nos espera, pero tenemos que estar preparados, y para ello debemos estar contentos, felices, agradecidos de todo lo que tenemos, sea poco o mucho, demos gracias, que sea minuto a minuto. Orar es hablar con Dios en cada momento”, apuntó.

Esperanza Nieto manifestó que es un honor trabajar con los conductores del programa y convivir cada viernes. Marilis Escalante expuso que la vida no es fácil pero que vale la pena vivir, mientras que Jorge Barrera agradeció a la sociedad por seguir el programa Salvemos una Vida Radio durante 19 años, y agregó que están dispuestos a continuar dando lo que requieren porque esa es la misión.

