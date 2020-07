Salvemos una vida: Convivir en confinamiento, un reto para la aceptación

MÉRIDA, Yucatán.- “Aunque la pandemia del coronavirus ha generado inseguridad e incertidumbre en algunas personas, el confinamiento ha sido una gran oportunidad para reencontrarse con la familia porque al estar tanto tiempo en el exterior la convivencia se había perdido, analizó ayer el programa radiofónico “Salvemos una vida” al realizar la tercera emisión en el marco de los 25 años de su creación.

Como cada viernes a las 11:00 horas la emisión fue conducida por Alis García Gamboa a través de Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, quien hizo un llamado a no arrastrar cosas del pasado sino a terminar cualquier conflicto en relación a lo que se está viviendo, decir todo lo que se tenga decir y llegar a acuerdos.

Alis García agradeció a los colaboradores de “Salvemos una vida” por su apoyo durante 25 años consecutivos, cuyo aniversario se conmemoró el pasado viernes 10 de julio, y ayer tuvo como invitada especial a la maestra Adriana Vargas a quien pidió analizar cómo está tomando la sociedad la pandemia del coronavirus.

La invitada respondió que “estamos viviendo un momento histórico que no esperábamos en nuestra generación, y que además muchos no estábamos preparados. Si hace unos meses nos hubieran preguntado si pasaríamos un mes en casa sin ver a tus amigos, a lo mejor los jóvenes, pues dirían imposible; si hace unos meses nos hubieran dicho que los restaurantes estarían cerrados por cinco días seguidos, pues era algo que no podíamos imaginar una vida así”.

Adriana Vargas expuso entonces que algunas de las cosas por las que más sufre un ser humano son la vulnerabilidad y el sentir que no tiene una seguridad, es decir, dijo, la incertidumbre es una situación que pone a flote muchas emociones, las cuales no siempre son las más favorables.

“Se siente ansiedad, miedo, desconfianza hacia el otro, y esto es algo que atenta contra nuestra vida social, porque finalmente somos seres de encuentro, y lo primero que nos dicen (en la contingencia sanitaria) es: no puedes salir, no puedes abrazar al otro, solo a tu familia”.

En este sentido, la invitada analizó que la pandemia del coronavirus por un lado presenta una gran oportunidad de volver a tener aquellas reuniones familiares en donde se puede identificar con quién realmente puedes estar, “y es con tu familia íntima, con ese círculo que habíamos perdido la presencia por estar tanto en el exterior”.

“La inseguridad y la incertidumbre han levantado los niveles de ansiedad en las personas pero también llama la atención que se ha suscitado con mucha regularidad una situación respecto del contacto con los otros respecto de la tolerancia y de cómo cada uno lo está resolviendo, y lo está llevando, y entonces se presenta una situación de crítica, de ataque, cuando se presenta una discrepancia en la manera de cómo resolvemos y enfrentamos esta situación”.

En este sentido, Adriana Vargas dijo el estrés y la ansiedad generan que una persona no esté en la mayor disponibilidad a recibir la convencía con el otro.

Alis García recordó que los teléfonos de “Salvemos una vida” son el 945-37-77 y el 075 que funcionan las 24 horas de manera gratuita para la sociedad, y en el contexto del coronavirus analizó que es una realidad ninguna familia había estado tanto tiempo junta y aislada, lo cual puede generar enfrentamientos porque no se pensaba que determinada persona reaccionaría de cierta forma.

“Porque estaban acostumbrados a que todo era muy rápido y era muy poco el tiempo que estaban con ellos pues reaccionaban diferente, entonces al saber que se van a quedar encerrados en el mismo lugar, ya la respuesta es diferente de tu mismo familiar, de tu misma pareja”.

Adriana Vargas agregó que la pandemia del coronavirus genera que las personas se conozcan más ante una situación que de entrada las confronta.

“Al final pues ya esta cuarentena ¿Cuál cuarentena? Si ya llevamos más de cien días, y entonces cuando uno va a tener un bebé y te dicen que vas a estar una cuarenta encerrada, dices ¿Cómo? Cuarenta días, ya no son cuarenta días. El ser humano está capacitado para enfrentar cualquier tipo de circunstancia, aquí la diferencia es cómo cada uno le afecta en su parte personal, familiar y conyugal, como lleva esto como una oportunidad y una situación a superar la adversidad”.

En este contexto, Alis García lamentó que conoce a varias parejas que se han separado durante esta contingencia sanitaria.

“Yo creo que es el no conocerse, porque el verse que estás reaccionando de una forma como nunca pensamos, y que es una forma que no aguantamos además, pues sí impacta mucho a la otra persona, llega un momento en el que no puede haber esa aceptación, porque muchas veces es con mucha agresividad”.

Sobre el tema, Adriana Vargas hizo un llamado a estar bien con uno mismo, porque de lo contrario cualquiera que te toque, te roce o te lleve la contraria, será el perfecto motivo para sacar a flote lo que se tiene detrás.

Asimismo llamó a resolver los problemas del día a día y no dejar que las cosas se hagan una “bola de nieve” que no se pueda deshacer.