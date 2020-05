Llaman a valorar la cultura y las costumbres yucatecas

MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán es un lugar que cautiva a propios y extraños, tan es así que basta con mirar cómo ha crecido y no estamos hablando solo de Mérida, o de la playa, sino que hoy en gran número de los 106 municipios del Estado, hay personas de otras entidades y de muchos otros países, que eligieron ya su lugar de residencia, esto es bueno. Sin embargo, también evidencia cómo los yucatecos nos dejamos influenciar rápidamente y dejamos ir nuestra esencia al copiar y querer adaptarnos a costumbres que no son nuestras, Yucatán es uno de los estados más seguros de México por su gente, y eso es algo que no se debe perder de vista.

A través del programa Salvemos una Vida, que se transmite todos los viernes a las 11:00 horas por Amor 100.1, Alis García Gamboa, presidenta de ese organismo enfocado a orientar y ayudar a las personas, y sus invitados hablaron sobre el impacto a la identidad local, ante la migración nacional e internacional, pero sobre todo por la falta de amor a nuestra cultura o costumbres, de no sentirnos orgullosos de lo que somos y tenemos, que es parte esencial que ha cautivado a muchos otros a venir y en ese mal entendimiento por aparentar ser “gente de mundo” se mal copian ideas que solo destruyen nuestra esencia.

“Ya que nuestra identidad no solo es cultural, sino jurídica y social, entre otras cosas, pero esa identidad, hace que nosotros los yucatecos seamos diferentes a las demás personas de la República Mexicana, aunque cada área y zona son diferentes, pero con nosotros es algo muy particular”.

La activista dijo que hoy día hay muchas cosas en las que los yucatecos están marcando la diferencia con respecto a lo que sucede la República, ante esto muchas personas han decidido venir a vivir al Estado, y los yucatecos les han abierto los brazos, porque están felices que vengan y la gran mayoría se está adaptando a las costumbres, pero hay personas de otras partes del país que quieren imponer y cambiar cosas que no van con las raíces mayas.

“Es una catástrofe que los yucatecos le pongamos nombres en inglés a nuestros negocios, cuando traen una empresa, que es una patente un negocio de Estados Unidos, se entiende que no pueden cambiarlo, pero de eso a que le pongamos nombres en otros idiomas, que no sea español o maya, está muy mal, vas por la ciudad viendo sitios con nombres en otros idiomas que ofrecen cosas típicas”, indicó.

La invitada de esta emisión, la doctora Alejandra Jiménez, experta en este tipo de temas, explicó que lo más peligros de la pérdida de identidad es que la gente deja de cuidar y defender lo que tiene por estar ocupada imitando otras costumbres. Lo más importante que debemos entender es que la personas pierden su identidad cuando no saben lo valioso que es ser quien es, ser maya, yucateco.

“Saber de dónde vengo, mis raíces, mis antepasados, cuando entiendan que no grito, yo dialogo, que no agredo, resuelvo, Mérida es la ciudad más segura y pacífica para vivir porque así somos los yucatecos, amorosos, pacíficos, conversadores, no nos alteramos, tenemos el don de la plática, entendemos que estén enojados, por eso te escucho, no te agredo… nos enorgullecen nuestras filipina blancas, nuestros ternos bordados en punto de cruz, los moños coloridos”, indicó.

Por el “boom” de ser la ciudad más segura, muchas personas han optado por venir a vivir aquí. En la República se padecen tantos problemas de drogas, secuestros, asesinatos, por lo que las personas llegan enojadas, tristes, asustadas, buscando una nueva vida un futuro para sus hijos, todos quieren de paz y respeto, quieren que sus hijos crezcan sanos, que no les hagan bullying, que nos los golpeen, ni asalten.

Advirtió que esto se llama imitación extralógica, uno de los precursores de este concepto fue Max Weber, en América Latina fue Octavio Paz. Esto es la copia que hacen las personas de lo que quisieran tener que proviene de otro lado, pero no entienden por qué se hace, ni cómo se hace, qué significa, ni para qué sirve, pero lo imitan por sentirse cómodos o adaptados.

El conductor invitado Ángel Pinto manifestó que se están perdiendo muchas cosas por querer modernizar a la capital y en general al Estado, por querer vernos un poco más modernos como las grandes ciudades del mundo, como en otros países, perdemos las cosas más importantes nuestra cultura e identidad como yucatecos y mexicanos.

“Hoy nos llenamos de puras cosas americanas y pensamos que eso es lo bonito, que hablar inglés, copiarles a ellos es muy ‘fashion’, sobre todos los jóvenes, y empezamos a olvidar las cosas hermosas que tenemos en el Estado y que son parte de nuestras raíces de nuestras cultura”, declaró.

Alis García advirtió que cuando estás feliz contigo mismo, obvio no te quieres suicidar, cuando otros están haciendo mucho escándalo con algo y crees que es lo mejor y quieres ser como ellos estás inadaptado, piensas que ellos están en lo cierto y lo que te dice tu familia en tu casa, papás, abuelos están equivocados y cuando son jóvenes no tienen esa estabilidad, y quieres hacer lo que ese grupo está tratando de imponer, es importante que los muchachos tengan estabilidad, porque todo lo que nos identifica y somos es bueno y tenemos que luchar por conservarlo y transmitirlo.

“Qué tiene que ver un problema de identidad con un programa de prevención al suicidio, es precisamente por eso, cuando ya no sabemos quiénes somos, nos desubicamos y ya no queremos seguir viviendo, debemos estar orgullosos de quienes somos y querer no solo rescatar sino fomentar a las generaciones todo lo que somos los yucatecos en todas la áreas”, finalizó.