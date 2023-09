Salvemos una vida: Hay que darle justo valor a la “cultura de la vida"

La cultura de la vida y la importancia de darle su justo valor fue el tema del programa radiofónico “Salvemos una Vida” que se transmite todos los viernes a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE. En esta ocasión estuvo conducido por Alis García Gamboa, quien tuvo como invitado al padre Rafael Jácome Reyes.

Al abrir la emisión se resaltó la experiencia radiofónica del invitado, quien cubrió dos de las visitas del papa Juan Pablo II en México, así como las que realizaron los pontífices Benedicto XVI y Francisco.

El invitado y su anfitriona coincidieron en la importancia de los laicos en las iglesias, al señalar que su labor ha cobrado gran relevancia y su papel es fundamental para crear una cultura de vida y para sacar adelante la nueva evangelización.

El presbítero señaló que actualmente hay pocos sacerdotes y pocas vocaciones, y que los laicos tienen una responsabilidad muy importante por el hecho de estar bautizados y ser enviados por Jesús, al igual que todos, a llevar el Evangelio con nuestra vida, palabra, testimonio y trabajo.

Comentó que se viven tiempos difíciles y complicados en temas espirituales, donde la desvalorización de la vida y la falta de misericordia por los demás arrastran a la humanidad, pero hay que tomar consciencia y saber que esto se puede revertir por medio de la cultura de la vida.

Señaló que el mismo San Juan Pablo habló de esto en el Evangelio de la Vida, una de sus encíclicas donde nos invita a ser defensores de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, simplemente por dignidad humana, pues toda persona merece respeto, sobre todas las más vulnerables.

El padre Rafael destacó que esta labor también la realiza “Salvemos una Vida”, porque trabaja más con personas que están en situaciones difíciles y con ganas de quitarse la vida.

Resaltó que la lucha por la vida tiene muchos campos de acción, desde el tema del aborto, donde citó que Aguascalientes se convirtió esta semana en el Estado número 12 en legalizar el aborto, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es contrario a la cultura de la vida, “el tema de la muerte se está colando por todas partes”, indicó.

Consideró que otros temas controvertidos son la eugenesia, práctica con la que se busca modificar la herencia genética para mejorar una raza o la especie humana, y el de la eutanasia, una decisión voluntaria de quien está desvalido físicamente o desahuciado y que a través de un profesional médico acelera su muerte.

La migración

Manifestó que hay muchos factores donde la vida puede ser muy vulnerable, incluso en la migración, pues muchos seres humanos sufren. Citó que México es el segundo país de tránsito más peligroso a nivel mundial para los desplazados, después del mar Mediterráneo en Europa, lo cual quiere decir que todos los que pasan de manera ilegal por nuestro país enfrentan riesgos.

“Antes sólo eran varones, pero ahora vemos familias completas y niños”, acotó el invitado, quien dijo que la pregunta es a dónde van y quién los protege. “La situación se ha convertido en un comercio y abuso de personas”, afirmó.

Al respecto, Alis García celebró el que hace pocas semanas abriera la Casa del Migrante en el periférico de la ciudad, donde reciben a personas con necesidad e incluso se pidió apoyo para tres familias que venían con muchos niños.

El invitado enfatizó que “la vida es el don más grande que hemos recibido, independiente de que seamos o no creyentes. Es el valor fundamental, pues si no hay vida, no hay nada”. Por ello, insistió, se debe tomar conciencia de que todos los que conforman la Iglesia Católica, incluso todos los cristianos y personas de bien, deben de participar en la cruzada a favor de la vida, que no es más que luchar por el respeto a la vida natural, la bioética y la justicia social, las cuales son las tres ramas fundamentales.

Por su parte, Alis García afirmó que dentro de esos pilares de la vida se encuentra el respeto, algo muy importante, pues hoy en día hay muchos grupos que ofenden, agreden y se manifiestan de forma incorrecta o violenta pidiendo que se les respete, cuando es lo primero que no dan.

El Pbro. Rafael Reyes Jácome afirmó que eso es resultado de la mezcla de ideologías, pero deben buscarse puntos de acuerdo fundamentales, como el respeto por la vida , lo cual va de la mano con el respeto a la dignidad de la persona, sin importar cómo nazca, su orden social y religión, pues cada ser humano tiene una dignidad importante.

Señaló que un punto primordial del respeto a la vida es el diálogo y la no violencia, que en estos tiempos está a la orden del día en las palabras, los gestos, las agresiones verbales, físicas y psicológicas, y tristemente la agresión es casi parte de un lenguaje moderno de nuestra sociedad.

Conductora e invitado coincidieron en la necesidad de aprender a dialogar y a entendernos, saber intercambiar opiniones y ayudarnos los unos los otros y no llegar en automático a la agresión y la desvalorización.

Alis García dijo que está comprobado, por psicólogos y psiquiatras, que muchas veces quienes agreden o ejercen violencia lo hace por tener la autoestima tan baja que no sabe dialogar con tranquilidad, de manera que al sentirse menos necesitan agredir.

Bioética

En el tema de bioética, señalaron que es la ciencia que nos enseña que se debe tener ética en la vida, rama que se da a todos aquellos que tiene que ver con la vida y su cuidado, llámese la medicina, la psicología o psiquiatría. Por medio de ella se imparte el conocimiento de la vida como el principal derecho, con normativas que salvaguardan la naturaleza humana.

El padre Rafael Jácome dijo que el cambio en la genética, aquella donde “casi se prefabrican los hijos”, evidentemente es algo en contra de la bioética, pues la dignidad de la persona es pisoteada por egoísmo o ego.

Actualmente, agregó el religioso, a las personas con capacidades diferentes que no tienen oportunidad de ser productivos en la sociedad, en muchas sociedades se permite “darles una muerte digna” por medio de la eutanasia, lo cual es también un gran atentado contra la vida humana, pues ésta tiene sentido aun en las peores situaciones.

El padre Reyes señaló que el tema de la justicia social es un campo inmenso, nos enseña que todos tenemos derechos y obligaciones y debemos ayudarnos mutuamente, pues todos pertenecemos a una sociedad donde tendría que existir más la solidaridad y la consciencia social de que podemos crecer juntos como humanos y no sólo tirar los problemas al Gobierno.

Alis García apuntó que la indiferencia carcome a la sociedad, pues nadie, o muy pocas personas, ayudan a otras en necesidad, por lo cual recordó que en “Salvemos una Vida” se marca una pauta, pues es un lugar de corazón y con las puertas abiertas para todo aquel que se sienta desmotivado y desvalorizado como persona.

En este sentido, recordó que basta con marcar a cualquiera de los números 9453777 o 075, para recordarles que “vale la pena vivir”.