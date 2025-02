Salvemos una vida: Eventos traumáticos pueden marcar vidas

Si te preocupan algunas conductas que tú realizas, o si te inquietan algunos sentimientos que impiden sentirte pleno, probablemente hay algunos traumas que están alimentando esas actitudes inadecuadas, analizó el programa radiofónico Salvemos una Vida.

En la emisión del viernes conducida por Marilis Escalante a las 11:00 horas, en Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, el psicólogo Raúl Domínguez Rodríguez, abordó el tema “Eventos traumáticos”, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

Raúl Domínguez describió que un evento traumático es una experiencia que sucede dentro de la persona, toda vez que no se puede definir un trauma en función de lo que pase externamente, sino de cómo lo procesa el individuo. Asimismo, dijo que un trauma puede durar toda la vida.

Ejemplificó que presenciar un crimen para la mayoría puede ser una experiencia traumática, sin embargo, hay otros traumas que pasan desapercibidos por no ser sangrientos, pero ambos son eventos que al ser humano le causan mucho dolor y sensación de vulnerabilidad que lastima y duele.

Explicó que hay varios tipos de eventos traumáticos, y citó: una violación o abuso sexual, presenciar un asalto, un homicidio o que un desconocido entre a su casa y robe, un accidente de tránsito con consecuencias catastróficas, un parto en un lugar ajeno al hospital, y una amenaza a la vida e integridad.

“Hay traumas que no se notan a simple vista como el trauma del abandono, tú puedes pensar que creciste con mamá y papá, es decir, yo tuve a mis padres en la casa, pero no necesariamente los padres que estaban en la casa se vincularon contigo emocionalmente y eso es un trauma por abandono, el que no sean cubiertas nuestras necesidades emocionales causan en nosotros dolor, una sensación de vergüenza, de miedo, de abandono que nos deja traumatizados”, analizó.

En este sentido, remarcó que la omisión de efecto puede ser una experiencia traumática para el ser humano, y agregó que este es un tema del que pocas veces se habla.

En la emisión, Marilis Escalante preguntó al especialista cómo una persona puede identificar si tiene un trauma, y el psicólogo dijo: “Si te preocupan algunas conductas que tu realizas o si te preocupan algunos sentimientos que tienes dentro de ti, donde no te sientes pleno, no te sientes realizado, probablemente hay algunos traumas que están sosteniendo esas conductas inadecuadas o el malestar que estas viviendo”.