Salvemos una vida: Exhortan a papás a estar pendientes de los hijos

Estar al pendiente del comportamiento de los hijos, abrir canales de comunicación constantes con ellos y establecer ciertas reglas en el hogar con los demás familiares con los que se convive a diario son algunas de las recomendaciones que la maestra Alejandra Jiménez y Alis García propusieron ayer a las personas para prevenir el abuso sexual infantil, en una emisión más del programa radiofónico “Salvemos una vida”, que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 Fm, de Grupo SIPSE.

Al abundar sobre el tema “Cómo evitar que le cambien la vida nuestros niños” en el programa radiofónico que se efectuó ayer de 11:00 a 12:00 horas, se abundó sobre el abuso sexual en menores y las maneras de prevenirlo, superarlo y alertar de posibles intentos en este proceso en el que una gran parte de las familias permanecen en confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus.

En su intervención, la maestra Alejandra Jiménez explicó que cada hora suelen sufrir abuso sexualmente dos infantes y los especialistas se hacen las preguntas de cómo, cuándo, dónde y por qué, las cuáles se respondieron a lo largo del programa que también se transmite por las redes sociales. Comentó está comprobado que el 99 por ciento de los infantes que sufren de un abuso sexual (del que no sólo se entiende la penetración del órgano sexual, sino también de caricias o manoseos libidinosos, así como de expresiones verbales altisonantes o ciertos comportamientos del adulto) conoce a su agresor, pues viven en un mismo entorno espacial.

Agregó que a ninguna edad, ningún adulto y ni siquiera un padre y madre tiene que crear “caricias de juego” dónde se les toque a las criaturas las partes íntimas; pues desgraciadamente el abuso sexual no sólo se presenta contra el sexo opuesto, sino también con infantes del mismo sexo.

Refirió que la mayoría de los abusos se presentan dentro de una misma vivienda, con una persona que el menor conoce y que se realiza cuándo el adulto está a solas con el niño. Por ello, indicó que en otros países se han tomado ciertas medidas para prevenir este delito, como no permitir que se quede solo un niño con un adulto, sino que sean varias personas a la vez para que jamás se extraiga al menor a un estado de “individualidad”. Compartió que en ocasiones los abusos se pueden presentar entre los mismos menores, por lo que indicó, hay que estar al pendiente de dos circunstancias: que la criatura no se quede sola y que no esté en manos de un solo adulto, sino entre varios que se puedan vigilar entre ellas.

“Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no se sienten en el regazo de nadie, sin importar si son niños o niñas… no debemos permitir que nadie los toque, ahora ya les enseñan desde el kínder los nombres propicios de cada órgano sexual, porque los están cuidando de esta absurda realidad”, aseveró.

Suicidio

Por su parte, Alis García comentó que en ocasiones los niños, al no aguantar esa vida con el agresor, prefiere quitarse la vida que continuar viviendo y por eso, refirió que los papás tienen una gran responsabilidad para entender que a los hijos les sucede algo e identificar cambios en su comportamiento o si se retraen, pues a veces son señales de que han sido agredidos sexualmente.

Al responder sobre esto, Alejandra Jiménez precisó que además de las señales físicas, como salpullidos, rozaduras o infecciones genitales, los demás integrantes de la familia son responsables si tienen una convivencia o parentesco cercano con el menor, pues si la abuela se percata de que hay algo raro con la criatura, es obligación recogerlos y notificarle por lo menos al papá.

Abundó que la sociedad generalmente piensa que “los niños crecen y olvidan” y ese es el principal error, pues en ocasiones la gente dispensa que el agresor haya abusado a la criatura, porque eso le hicieron a ella o a él, lo que denota una conducta errónea y/o delictiva, pues no les excusa sobre la agresión que puedan repetir sobre un infante.

Por ello, recomendó que cuando sucede este tipo de problemas, el “foco rojo” debe ser atendido de inmediato, el menor debe ser escuchado y removido del lugar en dónde sufrió la agresión para que esté a salvo y así evitar un suicidio o que los abusos se puedan repetir.

Además, continuó, se debe notificar a las autoridades sobre este delito y buscar la forma de retirarse del lugar de la agresión, para evitar más situaciones difíciles para el niño. “Se debe dirigir a una agencia del ministerio público y notificar el problema, para que la persona agresora sea extraída del hogar y puesta a disposición de la autoridad”, acotó. También aconsejó que en el caso de que el agresor pueda ser liberado o pague una fianza, se debe solicitar al juez el no acercamiento a determinada distancia de la criatura y de la persona que la cuida, con lo que quedan “semi-protegidos” para prevenir futuros abusos.

“Necesitan tener un amplio circulo de amistad o familia lo suficientemente poderoso para realmente dejar a su criatura y abrigarse, no hay otra circunstancia para salir del trance… el problema tiene que resolverse de manera inmediata y práctica, por eso la medida es erradicar al abusador de la vida de su bebe, niño o jovencito”, apuntó.

Exhortó a los papás o protectores que se acaban de enterar de la noticia (abuso), que lo más importante es no gritar, insultar o llorar, pues de este modo asustaría a la criatura y el niño se sentiría culpable de que su “persona favorita” este sufriendo. Debe tomarse la situación con entereza para levantar una denuncia. Y en el caso de que se cuente con una criatura un poco más grande, de entre los 7 y 9 años, la persona debe hacerle sentir que lo que ha sucedido no es su responsabilidad ni su culpa y que, al contrario, lo mejor que ha hecho en su vida es hablar con la verdad y que estarán ahí para cuidarlo.

Destacó que cerca de un 60 por ciento de los abusos sexuales pueden prevenirse, ya que en su mayoría los menores agredidos empiezan a presentar síntomas o señales, tales como que no se sienten felices que lo toquen o el estar con determinada persona, tiempo en el que asintió, es clave “para salirse de ahí y rescatarlo”.

Por último, exhortó a los papás que en este proceso de confinamiento interactúan con varios familiares a la vez en el hogar, a establecer ciertas normas de respeto, orden y bienestar para cuidar la salud de los menores y que se sientan seguros para no quedarse en un estado de indefensión ante un agresor.

“Hay que entender que estamos viviendo necesidades diferentes en tiempos diferentes, la vida no es cómo la conocimos… y en este aprendizaje la primera norma es estar a salvo, hay que estar al pendiente de los niños, que se sientan seguros y blindados, que son intocables”, dijo.