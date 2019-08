Llaman a cuidar a la familia con amor para combatir la violencia

William Sierra/Mérida

Para conservar una buena sociedad es prioridad cuidar la familia, y la mejor manera de lograrlo es el amor, si no hay habrá violencia, de la cual hay que estar preparado, no se vence con violencia, expresó Ligia Aurora Cortés Ortega, magistrada del Poder Judicial del Estado, en el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite los viernes de 11 a 12 del día, por AMOR 100.1 de Grupo SIPSE.

Teniendo como anfitriona a Esperanza Nieto, la invitada especial abordó el tema de la violencia de género y mencionó que precisamente recién acudió a un curso que se impartió en El Salvador, por profesores de la Universidad de Harvard, sobre la impartición de justicia con perspectiva de género.

La magistrada del Tribunal de Justicia de Yucatán señaló que los que imparten justicia tienen que estar actualizados siempre, y en este caso durante una semana en San Salvador recibieron capacitación de maestros especializados en el tema, entre ellos una socióloga y psicóloga que les mencionó que en vez de decir hombre, mujer o niño, se refieran a ellos como personas.

También se refirió a los estereotipos que están surgiendo en el mundo moderno y saber entender cómo viven esas personas.

De hecho, mencionó que el Papa Francisco habla del respeto a la dignidad a la persona, que puede elegir, pero buscar solo Dios.

En el curso en total participaron 30 personas, autoridades jurisdiccionales y judiciales de El Salvador, Honduras y México. En el caso de nuestro país hubo especialistas de Nayarit, del Estado de México y de Aguascalientes.

“Los maestros nos impartieron las clases para dictar sentencias con claridad, sencillas, con los tratados, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la convencionalidad de adentrarse en las herramientas internacionales y con un lenguaje claro para la persona que lo lee, como la que lo está escuchando”, dijo.

Al hablar de en qué consiste el término violencia, explicó que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, una comunidad y que ocasiona un daño, que puede ser físico o psicológico, hacia las personas.

La magistrada dijo que es importante conservar y bien a la familia, que es la base de la sociedad, y eso solo se logra con amor.

“Si no hay amor no puede haber esas reuniones en las que uno se sienta bien. Si no lo tenemos habrá desunión, violencia y ésta no se vence con violencia. Se hace con paz, tranquilidad y reflexión”, aseguró.

“Nosotros las autoridades escuchamos esos actos en los que hay lesiones, que pueden poner en peligro la vida. Por ejemplo, una mujer al hombre, que cansada de más de 20 años de abusos, en un momento pierde la cordura y le clava un

cuchillo”.

“La violencia no se vence con violencia; se vence con paz, tranquilidad y reflexión”

“Ahí hay que escuchar el relato de la vida que ha llevado, en la que pudo haber violencia psicológica, sexual, doméstica, las cuales serán incluidas en las periciales, psiquiátricas, psicológicas, y con todo eso la autoridad podrá dar una resolución basada en el derecho”, indicó.

Esperanza preguntó si mientras se realizan las averiguaciones y peritajes la persona tiene que estar detenida, a lo que la licenciada respondió que sí, por lo que la conductora señaló que no se debería llegar a ese extremo, y que lo idóneo es tratar de comunicarse, escuchar programas como “Salvemos una Vida”, buscar ayuda.

La magistrada explicó que violencia de género se refiere a una persona, hombre o mujer, y señaló que los 32 estados firmaron un pacto con la Suprema Corte para introducir la perspectiva de género en todos los tribunales del país.

Al abundar al respecto explicó que la sentencia se dictará de acuerdo con el género, con los tratados internacionales, las convenciones, lo cual significa una apertura muy amplia en la que las autoridades tienen que entrar a trabajar con esas nuevas herramientas dentro de una normatividad.

“Vamos a ver que va a ser diferente la argumentación jurídica que nosotros, autoridades, tenemos que introducir en las nuevas resoluciones”, señaló.

“La sociedad tiene que fijarse más y exigir que las autoridades estén siempre capacitándose, hay que profesionalizar”, indicó.

“Ya no se va a tratar al hombre o mujer, sino a la persona, con todo lo que trae o sufrió para que no sea revictimizada”, añadió.

La magistrada explicó que al realizar una denuncia por escrito se pone el nombre completo, datos generales, como si es casada, edad, ocupación, domicilio, indicando que, con el presente escrito, fue víctima de lesiones causadas por esposo, pareja, novio, y señalando en qué parte del cuerpo fue agredida, y si tiene, llevar consigo recetas médicas. Esto se puede hacer acudiendo al ministerio público al que se pertenezca.

En el caso de aquellas que están casadas y el marido no les da dinero por cualquiera que fuera la situación, la licenciada subrayó que se pone la denuncia así, y es problema del denunciado si trabaja o no, su obligación es cumplir.

También mencionó que un vecino si se da cuenta que en determinada casa hay esta situación, puede denunciarlo de manera anónima llamando al 911.