Llaman a apreciar diferencias entre placer, alegría y felicidad

Guadalupe Adrián/Mérida

La felicidad no tiene una definición específica, varía de persona a persona, ese algo que te hace sentir bien, pero está llena de pequeños momentos que nos hacen sentir vivos, no es algo sostenible, la felicidad va más allá del deber ser, manifestó Nash Amaya, especialista en bienestar y psicología positiva, en el programa de radio “Salvemos una vida”.

Este programa se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, de las 11:00 horas a las 12:00 horas. En esta ocasión con las conductoras Marilis Escalante y Malena Barquín, que pertenece a la organización social Mérida Bonita, así como la invitada Nash Amaya, abordaron el tema de la felicidad: la diferencia entre el placer, la alegría y la felicidad.

El Programa de Atención Integral para Problemas de Depresión y Suicidio, “Salvemos una vida”, creado por Alis García Gamboa de Ortiz, cumplirá 24 años de labor bajo tres vertientes: prevención, atención telefónica las 24 horas y asesoría psicológica.

Nash Amaya dijo que la felicidad está hecha de momentos. “Qué pasa cuando alguien dice soy feliz con alguna adicción déjenme, en este comportamiento siempre hay un por qué, seguramente está escondiendo algún problema serio, porque crees que eres feliz con lo que estás haciendo y las repercusiones que esto está teniendo en ti como persona en lo físico y lo emocional, sino también en la gente que te rodea, la felicidad generalmente es positiva, pero si no está teniendo un impacto positivo seguramente no es felicidad, sino falsa felicidad”.

“El bienestar es tener todo lo necesario para estar bien, pero qué pasa cuando la personas necesita beber alcohol para estar feliz”, se preguntó Marilis Escalante.

“Sabemos que tras una adicción hay un problema que se está ocultando o negando, cuando no aceptas que hay un problema jamás lo podrás superar, cuando se habla de adiciones creemos que solo es el alcohol, las drogas, el cigarro, pero no es así ya que la comida, el ejercicio, el trabajo también son adiciones. Cuando una personas hace una cosa muchas veces o abusa de algo que no es normal, hablamos de un adictivo, y habrá que preguntarse qué es lo que está pasando, qué es lo que necesito por qué estoy haciendo estas cosas para escapar o para evadir la realidad”, explicó.

La adicción al sufrimiento también existe a lo que la invitada expresó que es muy fácil ser víctima, responsabilizar a los demás de lo que te pasa, es triste porque lo haces por la razones incorrectas, los mexicanos somos muy dados a compadecernos, sentir lástima por los demás y si estés en esa situación llamas mucho la atención, al final del día la verdad te alcanza y todo cansa. Al principio todos estarán contigo pero ya después dirán: ah, es el que siempre se queja. Marilis Escalante agregó al respecto que “si soy víctima todos me van a ayudar, es decir sacas mucho provecho de ello pero al final las personas se terminan alejando de ti”.

Marilis agregó que desde hace años ya sabía de la felicidad, Aristóteles decía que depende de uno mismo.

La felicidad es responsabilidad de las personas, te enseñan a trabajar los problemas, si te enfermas a ir a al médico, pero nadie te enseña a ser feliz, ¿Cómo podemos ser felices? Preguntándonos primero qué nos hace feliz para poder definir nuestra propia felicidad.

Malena Barquín expresó que hay una expectativa muy grande de que tienes que ser feliz con base en lo que los demás quieren, cuando te cases vas a ser feliz, cuando termines de estudiar vas a ser feliz, tienes que ser exitoso y vas a ser feliz, “¿cómo ser felices más allá del deber, de lo que los demás exigen de nosotros?”

“Amarse, potencializar lo que eres es lo que enriquece al mundo, tienes que ser diferente porque cada quine trae un ingrediente diferente”, indicó.

La invitada agregó que “el éxito y la felicidad se mide de acuerdo con lo que nos enseñan, lo que vemos. Un exitoso tiene dinero, una familia bonita, viaja, no se divorcia y no está mal si para ti eso es la felicidad, lo malo es que no sale como tú esperas, como lo marca la sociedad o no es lo que esperaban de ti y no pasa nada”.

La autenticidad es hermosa, benditas diferencias entre seres humanos, sino que sociedad tan aburrida. Habrá casos en los que las personas estarán en desacuerdo y otros en los que coincidirán, pueden ser dos personas muy distintas, aportas a la sociedad, a la vida, no dejas de ser tú, ni auténtico y eso es lo maravilloso del mundo, no dudemos de nosotros, de nuestras creencias, cuestionémonos todo: qué siento, por qué no estoys sintiendo, porque no encajo en la sociedad y si no encontramos respuestas busquemos ayuda, porque es una manera de ser inteligentes, finalizó.

Durante los años que tiene el programa muchas personas han colaborado de manera altruista donando su tiempo para quienes necesitan ayuda en la atención de la depresión y prevención del suicidio y, gracias a eso, “Salvemos una vida”, es el único programa en su tipo en México.

Fue fundado precisamente por el alto índice de suicidios que hay en la Península y es que antes se pensaba que este tema no debía tocarse, que era mejor callar.