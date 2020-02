Salvemos una vida: defender la vida desde su concepción

MÉRIDA, Yucatán.- Bajo la conducción de Alis García y Malena Barquín, la emisión del programa “Salvemos una vida” correspondiente a esta semana, que se transmite por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, abordó el tema de la defensa de la vida desde su concepción, con el invitado especial Alejandro Geyer, creador de “La Marcha por la Vida” (La ola celeste).

Alejandro, de origen argentino, es Licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador en Buenos Aires y Licenciado en Teología por la Universidad Teresanium en Roma. Ha impartido su conferencia “Salvemos las dos vidas” (madre e hijo) en Uruguay, Perú, Italia, Argentina y México.

“Ojalá que haya más programas como ‘Salvemos una vida’, para que los jóvenes se enganchen con este tema, porque la palabra dada en el momento preciso despierta la ganas de seguir viviendo a otros. Tengo un sueño desde que tenía los 15 años, de venir a México a rezar a la Virgen de Guadalupe, por eso estoy muy contento de estar aquí para estar con la Patrona de Latinoamérica”, expresó.

En su visita a Mérida, Alejandro Geyer mencionó que vivió 20 años en Roma y en su estadía en ese lugar un senador italiano le invitó a participar en una marcha por la vida.

“Comencé a marchar todos los años de manera voluntaria y por circunstancias de la vida, al cambiar el gobierno en Italia, me quedé sin trabajo. En eso me llamó un amigo para que regresara a Argentina y organizara la marcha por la vida en mi país. Regresé con mi familia luego de vivir en Italia en medio de un panorama complicado para Argentina, pero había una causa importante, una cruzada qué hacer. Realizamos la primera marcha en septiembre de 2017. En esa primera marcha asistieron 10 mil personas en Buenos Aires y se hicieron otras 20 en el país”, detalló.

“Una amiga me llamó luego de la marcha y me dijo que gracias al esfuerzo que hicimos, la hija de una amiga muy cercana, que estaba por ir a abortar, acudió a la marcha y a partir de esa experiencia decidió tener a su bebé. ¡Salvamos una vida! Dios es así, escribe derecho sobre renglones torcidos. Siempre hay que hacer las cosas, a nosotros nos toca la lucha, porque la victoria ya es nuestra, va a volver Jesucristo cuando lo disponga”, expresó.

“Salvemos las dos vidas”

Con la marcha y el mensaje de salvar las dos vidas, explicó Alejandro Geyer, se busca dar un mensaje positivo contrario a lo que se lee en las redes sociales.

“Hay muchos movimientos pro vida pero también vemos mensajes negativos, fotos de bebés ensangrentados. Sabemos que es una realidad, pero hay que dar un mensaje más positivo. Además salvar las dos vidas incluye salvar al bebé, a la madre y a nosotros mismos. En este mensaje nos estamos involucrando para hacer algo por quien más lo está necesitando, por quienes necesitan mantenerse en vida. Al principio, muchas cosas que hicimos no sabíamos el impacto que iban a tener. Lo de las pañoletas celestes (pro vida) que en Helsinki, Suecia, Islandia y varios lugares de Europa ya las portan muchas personas. No fue nuestra intención, el de arriba es el que nos ayuda. Nos mandó a San Miguel, a San Rafael y San Gabriel para esta batalla espiritual”, narró Alejandro.

Agregó que el 25 de marzo, el Día de la Anunciación, fue declarado en Argentina por el presidente Carlos Menem en 1993 como el Día del Niño por Nacer.

“En México, cada estado podría legislar para que sea declarado este día, porque se pueden hacer muchas cosas, hay que trabajar a nivel cultural. En una ocasión puse a un niño junto a una madre embarazada y le pedí que escuchara. Le pregunte si escuchaba algo y me respondió que sí. Le dije que hacía poco tiempo él estaba así. Ese niño va a crecer con una imagen muy fuerte, nuestra educación tiene que ser así, con gestos reales. Siempre decir la verdad, como dice San Pablo: ‘como espada de dos filos’. No tenerle miedo a nadie, a uno molesta pero a otro le hace bien”, afirmó.

“En diciembre pusimos la fecha para la siguiente marcha y hay que estar en la calle, se invita en redes sociales pero hay que salir, pegar afiches, entregando volantes, juntando firmas y sobre todo conversando con la gente, porque hay mucha gente que no está en redes sociales”, apuntó el ex asistente de la Embajada de Argentina en Roma.

Alis García dijo que hay muchas personas que están a favor de la vida desde el momento de la concepción y en todo su desarrollo.

“Es el mismo ser humano que se va desarrollando hasta nacer. En todo el mundo hay muchas personas que están de acuerdo y luchan en contra de esa cultura de la muerte que nos quieren imponer a la fuerza, pero que no va con nosotros porque estamos luchando por la vida”, señaló el creador de “La Marcha por la Vida”.

Por su parte, Malena Barquín indicó que todavía hay personas que no se encuentran informadas acerca del movimiento a favor de la vida.

“Las mujeres que se encuentran en posición de decidir, no creo que estén a favor de la muerte sino que falta un poco más de difusión del movimiento, de las marchas. Que se convierta en un movimiento de educación, de concientización y de acción para que estas mujeres tengan herramientas para que no tengan que llegar a pensar en algo negativo, sino que estén cobijadas, necesitamos abrazar la vida desde el inicio”, mencionó.

Siempre se puede encontrar ayuda

Alis García dijo que cuando una joven se entera que está embarazada, muchas veces los varones deciden abandonarlas a su suerte.

Ante esto, Alejandro Geyer contó la experiencia en este tema en su natal Argentina.

“Se encuentran con dos caminos: a la derecha o la izquierda. Una chica que ya es mamá, porque desde el principio lo es, tiene que decidir qué hacer. Estamos hablando de chicas de 18 o 19 años. Tiene que pensar cómo decirles a sus padres, en el qué dirán, si continuarán sus estudios. Debemos decir que si una chica ha tenido un aborto, que no se deprima. Hay un tratamiento para estos casos porque los índices de suicidio en estas jóvenes son muy altos. Pero deben saber que hay una mano tendida, hay especialistas que pueden ayudar a curar esta experiencia. Tenemos muchos médicos por la vida, psicólogos por la vida y más personas a favor de la vida. También ayudamos a esas chicas que están embarazadas para tomar una buena decisión, somos miles que estamos para ayudar. Les invitamos a tomar esta ayuda y darles la mano, no están solas. Sabemos muy bien que mucha gente no tiene fe, es el gran drama que estamos viviendo actualmente. Mucha gente no sabe de dónde agarrarse porque no tiene fe”, expresó.

Comentó que “La Marcha por la Vida” también trabaja en ayudar, en la adopción y dar soluciones para conservar la vida de ambos, madre e hijo.

“Nunca nadie se arrepintió en la vida de haber dado a luz a su hijo, de defender las dos vidas y de hacer algo por los demás. Todavía estamos a tiempo, necesitamos manos, acción, oración, jóvenes, familia para luchar y morir por esos ideales porque vamos a ser premiados por Dios”, concluyó.