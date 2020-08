Salvemos una vida: Hablar de los problemas, clave para evitar suicidios

MÉRIDA, Yucatán.- Hay una falsa creencias que no debemos platicar de temas como la depresión, la violencia, el abuso sexual, el suicidio, pero es de suma importancia hablar clara y directamente de ellos con menores, de acuerdo a su edad, a través de cuentos, juegos, fábulas sobre estos problemas que estamos viviendo y que no se mencionan, comentó el director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Mérida, Víctor Román Roa Muñoz.

“Suicidio en Yucatán y su prevención” fue el tema que se analizó ayer en el programa radiofónico Salvemos una Vida, que tuvo de invitado a Roa Muñoz y en esta ocasión fue conducido por Esperanza Nieto. Esta emisión se transmite todos los viernes, a las 11:00 horas, por la estación Amor 100.1 FM, de Grupo Sipse.

Precisó que es importante trabajar mucho en la prevención para detectar consumos iniciales, experimentales o sociales, además ver qué hay detrás del consumo de los adolescentes y jóvenes; solo en el año pasado, 8 de cada 10 pacientes que se atendieron en el CIJ se iniciaron en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre los 10 y 19 años de edad, pero el hecho que se iniciaron no significa que sean dependientes o adictos a alguna sustancia.

“El suicidio es un problema de salud pública y afecta directamente a los familiares de las personas que llegan a consumar este acto, es un tema que ocupa a autoridades, instituciones, programas sociales, profesionales, sociedad en general, indicó.

Por su parte la conductora de este programa dijo que suicidio es un tema triste pero siempre habrá esperanza para superar las adversidades y que todo absolutamente todo tiene solución en esta vida, pero lo más importante es algo que se puede prevenir, porque hay esperanza para esa personas que tiene es tipo de ideas o que no ve un futuro mejor, pero no hay nada que no puedas solucionar.

“Los niños al sentirse solos, que nadie los entienden, caen en las drogas, algo que los estimule a seguir viviendo y soportar la situación por la que atraviesan, según ellos, lo que resulta una idea equivocada, que los puede llevar hasta una puerta falsa”, reveló.

El especialista expresó que el primer paso es reconocer que tiene un problema, una dificultad, por lo que es importante buscar ayuda y apoyo, muchas veces las personas se cierran a aceptarlo, una vez que exista este reconocimiento se tiene que buscar ayuda; el ser humano se enfrenta a dos clases de dolor, uno reconocer que tiene un problemas y el otro la culpa, la cual se convierte en una lápida muy pesada en las espaldas que provoca sufrimiento.

“Se sienten culpables, porque creen que ellos han generado las situaciones han propiciado que estén en esa circunstancia o condiciones, se acostumbran al sufrimiento y no hace felices a las personas, lo que se hace desde la psicología, el trabajo social es ayudarlos a que se den cuenta que originó los problemas y las situaciones que viven, para que caminen hacia adelante y no se queden estancados”, advirtió.

Destacó que en nuestras cultura se ha brindado la educación de que los hombres no pueden estar tristes o llorar porque son el sexo fuerte somos hombres, no se pude expresar las emociones, sentimientos y buscan la forma de sacarlas, un ejemplo de ello es que los adultos acuden a las cantinas con los amigos y compadres y una vez con copas empiezan a hablar del tema, pareciera que con el alcohol es el único que los envalentona para tocar estos temas.

“Querer es poder, pero en el caso de las adiciones querer y aceptar que se tiene un problema no es suficiente, se tiene que buscar apoyo médico, psicológico y social para superar sus problemas de adicciones, de violencias, trastornos mentales, de estados de ánimo, depresión, abuso sexual”, expuso.

Agregó que se tienen que empoderar a las niñas, niños, adolescentes, mujeres sobre estos temas, ir rompiendo el estereotipo del hombre fuerte, macho, tratar el tema de las nuevas masculinidades, se tiene que cambiar la idea falsa de las creencias de que los hombres no lloran, soy el sexo fuerte; que los pequeños puedan hablar y expresar sus emociones, y pedir ayuda en caso de requerirla.

Aseguró que en los hogares hay varios problemas que ponen tristes, enojados, frustrados a los niños y jóvenes, por lo que buscan en el alcohol, el tabaco o drogas un refugio para salir de la realidad que viven, el trabajo que se tiene que hacer es ayudarlos a descubrir y reconocer sus emociones y aplicar alternativas que no los hagan depender de esas sustancias.