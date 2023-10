Salvemos una vida: Invitan a mujeres a retiro para sanar heridas

El aborto inducido ocasiona una serie de problemas y trastornos mentales y físicos en la persona, se comentó ayer en el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, en el que se puntualizó que recientemente se habla de la interrupción del embarazo como una libertad y derecho, generando que personas tomen la fatal decisión.

La emisión que inició a las 11:00 horas, a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, fue conducida por Jorge Barrera, quien tuvo como invitados a la coordinadora y a la tesorera del grupo apostólico “Sembrando Paz”, Susana Bustillos y Tatiana Duch, respectivamente; y al sacerdote Baltazar Cervera Chuc, quienes abordaron el tema “Los trastornos que provoca el aborto”.

La organización “Sembrando Paz” atiende a personas en situación de aborto, y al respecto, Susana Bustillos manifestó que, por segunda ocasión en este año, en noviembre próximo llevarán cabo un retiro para personas que han practicado el aborto.

Explicó que el evento se realizará de manera confidencial, es decir, no se revelará el nombre de los asistentes; habrá cuatro entrevistas previas al retiro, en tanto que la dirección del sitio se dará a conocer una semana antes, y podrán participar un máximo de 15 personas, tanto de Yucatán como de otros estados del país.

Susana Bustillos lamentó que recientemente se ha comenzado a hablar del aborto como una libertad y derecho, ocasionando que muchas personas tomen la fatal decisión, lo cual, dijo, ocasiona con ello una oleada de problemas y trastornos mentales y físicos.

“Este proyecto nace de la necesidad que existe de apoyar a mujeres que están viviendo trastornos después de haber tenido un aborto provocado; nosotros vemos que son personas que de alguna manera no están tranquilas con lo que les ha pasado, pues muchas veces son inducidas a abortar debido a las cuestiones que están viviendo. También se ven rodeadas de miedos, no saben cómo van a poder desempeñarse como mamás, y muchas veces no tienen el apoyo de la familia, del novio; con ese temor creen que van a resolver un problema recurriendo al aborto”, dijo.

Aislamiento y silencio

Agregó que después de interrumpir el embarazo las mujeres tienen un sentimiento de aislamiento, sensaciones de revivir el momento, conductas autodestructivas, relaciones tóxicas, trastornos alimenticios, entumecimiento emocional, entre otras consecuencias.

“Son mujeres que sufren en silencio, entonces lo que ofrece este programa es examinar esa experiencia que tienen, identificar la pérdida, el duelo, aprender a perdonarse y experimentar el amor. Nosotros queremos ayudarles a que salgan de estos traumas, son 14 los conflictos”, dijo Susana Bustillos.

A su vez, Jorge Barrera manifestó que una persona que practica el aborto carga la culpa por muchos años, toda vez que se trata de situaciones que no se supieron resolver.

En el programa, Tatiana Duch recordó que en el primer retiro para personas que han practicado el aborto, organizado por “Sembrando Paz” en mayo pasado, se registró un cambio en las personas: “llegaron afligidas, asustadas, y salieron con una nueva esperanza, sanadas, el Señor derramó toda su misericordia sobre ellas, sobre nosotros, y la verdad es que muy contentas; por eso insistimos en ayudar a tantas personas que lo necesitan”.

Añadió que, tras el retiro, dieron seguimiento a las participantes a través de pláticas de formación, y para que acudieran a otros retiros, y continuaron en contacto por alguna situación que pudieran requerir.

Tatiana señaló que tienen disponibles los teléfonos 9992252681 y 9993518177 para informar acerca del retiro y también para orientar a las personas que estén atravesando por una situación de este tipo.

“Quiero invitarles a que se acerquen a nosotros, que no tengan miedo de sanar estas heridas tan difíciles. Las personas que tomaron el retiro anterior eran de varias edades, desde los 20 hasta 70 años, pero mientras más pronto sanen esa herida, mejor, para que tengan una vida más plena”, dijo Tatiana Duch.

En este sentido, Jorge Barrera recordó a la sociedad yucateca que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999453777 y el 075, los cuales funcionan las 24 horas los 365 días del año.

Por su parte, el sacerdote Baltazar Cervera recordó que en 1986 se llevó a cabo el primer retiro de sanación para personas en situación de aborto, en Estados Unidos. Agregó que en México los retiros se realizan en Guadalajara, Ciudad de México, recientemente en Yucatán y próximamente en Baja California Sur.

“Jesús, en sus evangelios, nos enseña a sanar, él tocó las heridas del leproso y sanaron; tocó los oídos del sordo y sanaron. Esa experiencia se reproduce en este retiro”, afirmó.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Salvemos una vida: Hay que darle justo valor a la “cultura de la vida'

Salvemos una vida: Al-Anon, refugio para las familias

Salvemos una vida: Celebran 21 años de transmitir esperanza