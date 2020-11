Salvemos una vida: Invitan a buscar ayuda ante la muerte de un ser querido

MÉRIDA, Yucatán.- Bajo la conducción de Esperanza Nieto, la emisión del programa “Salvemos una Vida” correspondiente a esta semana del programa de radio que se transmite por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, contó con la presencia del Dr. Salvador González Gutiérrez, especialista en psiquiatría, quien habló acerca del duelo que viven las personas que pierden un familiar o amigo que decide quitarse la vida.

“Las personas que han tenido que vivir fallecimientos de seres queridos por la pandemia que estamos viviendo tienen una fuerte necesidad de paz y esperanza, pero lo es aún más en quien han perdido un familiar, porque decidió quitarse la vida”, mencionó Esperanza Nieto.

El Dr. Salvador González dijo que los casos de suicidio son cada vez más, sobre todo en los últimos meses.

“Muchos tienen que ver con la pandemia del Covid-19, que ya lleva siete meses. Con ese gran temor de lo que podría pasar si la persona llega a contagiarse, hay mucha ansiedad y angustia por el cambio que todo esto representó para nuestras vidas, ahora no hay clases, todo se hace por internet. Sin duda tenemos que buscar esa fe y esperanza para salir adelante”, expresó.

El especialista en salud mental comentó que ante el hecho de ver a un familiar o amigo enfermo por Covid-19 y saber que podría fallecer, causa mucha tristeza ya que de ocurrir, no hay oportunidad de despedirse de ellos.

“Ante el número de personas fallecidas, que en el país son más de 90 mil, de alguna forma la gente se ha ido preparando. En estas condiciones se entiende que fue por una enfermedad y se comienza a manejar un duelo pidiendo paz y tranquilidad. Nos vamos preparando, tratamos de entenderlo, pero esto no ocurre cuando alguien se suicida, es algo que nadie quisiera vivir", dijo.

"El duelo que manejan los familiares y amigos genera una gran cantidad de respuestas afectivas que nos cuesta trabajo manejar. Lo primero que nos cuestionamos es por qué lo hizo, decimos que no es posible, entramos en negación. Después de aceptarlo, viene el análisis y entender la decisión”, detalló el Dr. Salvador González.

Sentimientos de culpa de familiares y amigos

Agregó que los “sobrevivientes” - familiares y amigos del fallecido- pueden comenzar a experimentar sentimientos de culpa al cuestionarse acerca de si pudieron ayudarle.

“Se preguntan por qué no estuvieron más cerca de la persona, por qué no pudieron darse cuenta de que se aislaba o por qué no evitaron alguna discusión, una serie de pensamientos y sentimientos difíciles de manejar, en estos casos se hace necesario compartirlos a nivel de grupo. No lo hagan de manera individual, la recomendación es apoyarse, si son católicos busquen el apoyo espiritual de algún sacerdote y de los especialistas en salud mental como los psicólogos y psiquiatras, pero también busquen grupos de autoayuda, que en Mérida ya hay varios. Se han estado formando grupos para ‘sobrevivientes’, el Hospital Psiquiátrico tiene uno a cargo del Dr. Gaspar Baquedano”, abundó.

El psiquiatra, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que en los últimos días las personas experimentan los efectos negativos del aislamiento por la pandemia y eso puede afectar el estado de ánimo causando depresión.

“Si no se logra una convivencia familiar armónica con una comunicación efectiva, la persona se ve muy afectada. Una persona que está deprimida puede bajar sus defensas y eventualmente podrían infectarse más fácilmente con el Covid-19. Hay que buscar apoyo ante esto. Si tenemos buena comunicación en la familia, esto puede ser más fácil de sobrellevar”, expresó.

Esperanza Nieto mencionó que muchos adultos mayores que viven solos pueden deprimirse y experimentar cuadros severos de miedo y tristeza.

“Entonces no hay que aislarse, si se tiene familiares en la misma ciudad se puede hacer contacto con ellos por teléfono o por internet. Se pueden encontrar en internet tutoriales para aprender a realizar actividades que nos gusten, como cultivar alguna planta o aprender nuevas cosas, ver películas y de esta forma ser felices”, destacó.

Sesiones grupales de ayuda

En nueva intervención, el Dr. Salvador González comentó que los grupos de “sobrevivientes” invitan a personas que han perdido a algún ser querido por suicidio, para apoyarles por medio de sesiones grupales.

“Se les brinda el apoyo necesario para aceptarlo y seguir adelante e incluso aprender para brindarle ayuda a otras personas. Hablar sobre estos temas es lo que más resulta favorable para sentirse mejor. Por eso Dios nos dio la capacidad de comunicarnos, para alcanzar esa paz y esa tranquilidad que en ciertos momentos difíciles de la vida necesitamos”, abundó.

Esperanza Nieto recordó que “La Casita” de Salvemos Una Vida, ubicada en la calle 56 No. 435 entre 49 y 51 del Centro Histórico, cerca del Remate de Paseo Montejo, debido a la pandemia se encuentra cerrada a la atención presencial. Sin embargo, el psicólogo JoséLuis Vales brinda atención terapéutica por medio de videoconferencias en la plataforma Zoom y vía telefónica.

“Los interesados en participar en algún programa de ‘sobrevivientes’ se pueden comunicar con el Dr. Salvador González al teléfono 99-99 70-16- 37 y 99-94-54-99-50 o llamar a “La Casita” a los teléfonos 99-99-45-37- 77 y 075”, agregó.

Por su parte, el Dr. Salvador González expuso que como seres humanos siempre se puede hacer un análisis retrospectivo y recordar los logros y lo positivo de la vida.

“Quien decide quitarse la vida lo que menos piensa es en sus seres queridos, pero es por la misma desesperanza y toda la presión bajo la que vive. En la Secretaría de Salud hicimos un estudio sobre el suicidio en 2018 en Yucatán, hemos identificado cuatro factores: el hecho de que la persona se sienta afectada en su estado de ánimo porque no está teniendo los resultados que esperaba; otro es la situación económica; la soledad y el tema de las adicciones. Lamentablemente cuando se está bajo el influjo de alguna sustancia se pierde la capacidad de juicio y entra la desesperanza. A estos cuatro factores debemos agregar uno más en este tiempo, el miedo al Covid-19 y de no saber qué pasará”, detalló.

“Hay que buscar apoyo para reencontrarse uno mismo y encontrar la paz. Tener la aceptación y decir ´Dios mío, si tú lo quisiste así, no estoy de acuerdo totalmente con lo que hizo pero si tú lo quisiste así, lo acepto´. En ese momento mis culpas desaparecen y puedo seguir adelante a pesar de todo, en paz y tranquilidad, siendo una persona más objetiva. ¡Tenemos que vivir!”, finalizó.