Salvemos una vida: La fe y la esperanza nos ayudarán a salir adelante

MÉRIDA, Yucatán.- “Nunca hay que perder la esperanza y la fe de tener una vida y un mundo mejor, rodeados de nuestros seres queridos y teniendo siempre en cuenta que lo mejor está siempre por venir”, analizó ayer el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, al abordar el tema “Incertidumbre y miedo”.

La emisión, que se transmite todos los viernes a las 11:00 horas por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, conducido por Esperanza Nieto, tuvo como invitado al psicólogo Javier García Maldonado, quien abordó la importancia de adaptarse y sobrevivir a una situación difícil.

Al respecto hizo un llamado a la sociedad a “valorar más lo que hoy tenemos, hay más de lo bueno, poder tener los espacios en la casa con la familia, poder platicar con los amigos aunque sea a distancia”.

En el programa los conductores destacaron que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 99-945-37-77 y el 075 para atender a la comunidad.

Al desarrollar el tema, “Incertidumbre y miedo”, Esperanza Nieto manifestó la importancia de hacer ejercicio, tener una buena alimentación y dormir bien.

“Voy a repetir un consejo que me dio un doctor una vez, me dijo: es importante dormir con la luz apagada, porque en el momento en que duermes así el cuerpo está produciendo endorfinas, cuando hay luz no produce la misma cantidad de esta sustancia sino menos. Las endorfinas son las que nos hacen sentir tranquilos, contentos, en paz, y eso es importantísimo. Entonces cuando alguien tiene problemas de sueño una de las primeras cosas que le recomiendan es que duerma con la luz apagada”, aseguró.

Sobre este tema, el psicólogo Javier García manifestó la importancia de dormir a oscuras, ya que esta condición permitirá un mejor descanso.

“Yo creo que hay que revisar los hábitos de dormir, precisamente para llegar a la conciliación de un sueño profundo, entonces debemos revisar estos hábitos porque muchas personas de pronto al acostarse a dormir no crean el ambiente, ya sea que dejan la lucecita, hay gente que quiere dormir con música y la están siguiendo, se emocionan, y con una luz prendida pues los párpados no se cierran, eso hace que el mismo párpado no cierre, entonces la oscuridad permite una relajación al no ver nada, no sentir nada, y entrar precisamente en un sueño profundo, que es lo que permitirá sentir el descanso”, explicó.

Alimentos que alteran antes de dormir

En este sentido el especialista hizo referencia a que hay algunos alimentos que alteran a las personas antes de dormir, y ejemplificó posturas como las del café, toda vez que hay personas que expresan que cuando toman café se relajan, pero otras exponen que si consumen cafeína no permite una relajación.

Ante dichos efectos, Javier García consideró que lo más importante es que cada persona conozca su cuerpo para seguir sus propias indicaciones.

“Esta es una herramienta para combatir el estrés, el miedo, la incertidumbre; poder dormir y recuperarse, porque el sueño es el alimento que necesita el cuerpo, incluso las personas que duermen bien el bienestar es mayor al día siguiente, ya sea para laborar, para la toma de decisiones o análisis, con un cuerpo descansado se puede interactuar muy bien con los demás, cuando una persona está cansada no se produce el mismo efecto y también hay algunos alimentos que alteran antes de dormir”.

Por su parte, Esperanza Nieto dijo que es importante conservar la esperanza y la fe de una vida mejor.

“Esa fe en el futuro, esa esperanza en el futuro, de que siempre vamos a llegar a algo bueno, a algo mejor, y tenemos que pasar en algunos momentos por crisis o etapas problemáticas, pero vamos a salir adelante como cuando las guerras, en las que sobrevivieron los que tenían la fe y la esperanza para vivir”, aseguró.

En este sentido, García Maldonado expuso que históricamente el ser humano siempre sale adelante a pesar de las guerras, el hambre o la sequía.

“Siempre salimos adelante pero se nos olvida, tenemos que agarrarnos de nuestro ser supremo porque lo mejor de lo que hoy tenemos y somos viene desde arriba, por eso debemos dar gracias a Dios, esa es la gratitud, nunca perderla, es lo que nos dará la humildad para poder aceptar cualquier pandemia que venga”, concluyó.