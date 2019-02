William Sierra/Mérida

Ponernos en contacto con nuestra sabiduría corporal y con la manera en que estemos viviendo cada experiencia buscando una integración emocional y de razón, en un diálogo profundo con uno mismo, es lo que se busca a través del focusing, expresó Mónica Gómez Galaz al hablar sobre este método, durante el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite por AMOR 100.1 de Grupo Sipse, todos los viernes de 11:00 a 12:00 horas, y también por Facebook como Salvemos una Vida Radio.

Alis García y Marilys Escalante fueron anfitrionas de Mónica Gómez, quien dio a conocer los beneficios del focusing (técnica psicoterapéutica que utiliza la capacidad del paciente para prestar atención a los sentimientos y deseos que no son expresados con palabras), el cual pese a tener ya mucho tiempo practicándose en todo el mundo, en nuestro medio es poco conocido.

Mónica, fundadora de Focusing Institute México, manifestó que esta terapia le salvó la vida, de la misma manera como Salvemos una Vida lo ha hecho con muchas personas. “Los seres humanos actuamos en círculos concéntricos, pues si salvo mi vida, salvo la del entorno, de mis hijos, padres, colaboradores”, enfatizó.

Compartió que este innovador método le ayudó mucho después de haber vivido un proceso mental en el que se sentía motivada.

“Si nos cuestionamos nuestra existencia desde el pensamiento, quizá no encontremos respuesta, pero si lo hacemos a través de nuestro cuerpo, sí. Si bien yo no busqué el focusing como método espiritual, puedo asegurar que me ha llegado a contestar el porqué estoy aquí”, indicó.

Explicó que “a partir de este proceso de observación, que es a lo que nos invita el focusing, nos damos cuenta que somos mucho más allá de nuestras circunstancias y de lo que nos sucede. Podemos estar presentes a través de este proceso corporal, que nos contacta con la creación o cualquier creencia que puede tener uno, que es muchísimo más grande que nosotros”.

“El solo sentir que hay algo mayor que nosotros, nos permitirá tener una mejor calidad de vida, comprenderemos que se vale sonreír, soñar, llorar, gritar, estar enojado. Si, por el contrario, contenemos esas emociones, caeremos en una depresión. Para mí, el focusing fue algo de escuchar mi interior, desarrollado en la década de los 50”, añadió.

“La vida es de adentro para fuera, si está para mí, estará para ti y también para los demás”

De hecho, mencionó que hay una comunidad internacional del focusing con presencia en 168 países, que lo practica en sus distintas áreas, como educación, psicología o en niños con autismo. “Realmente es un método de escucha interior que nos ayuda a estar presentes en los demás. La vida es de adentro para fuera, si está para mí, estará para ti y los demás”, señaló.

El focusing, explicó Mónica Gómez, es un método que se comenzó a estudiar en los años 50 por Carl Rogers, y es un proceso de escucha, que invita a la pausa y a la observación de lo que sucede en tu mente y cuerpo.

“No es seguir la vida en automático, pues si lo haces así vas a llegar al mismo resultado. El focusing nos invita a salir de este proceso mental de obtener respuestas de lo que ya sabemos y hasta de lo que no esperábamos”, apuntó la invitada, quien dijo que aunque algunos lo mencionan como un método, desde su punto de vista el focusing es un estilo de vida, una filosofía.

En el caso de las personas que internamente se dicen que ya no quieren vivir, a través de esta técnica tienen que comenzar a buscar un diálogo interior, en el que una parte de uno mismo no quiere existir, pero la otra dice todo lo contrario.

“Si se tiene esa escucha interior, y si alguien la acompaña desde ese espacio de apertura en el que no hay juicio, debemos permitir que ambas partes cuenten su historia, que le demos atención, que la escuchemos, que esté con ella. Porque quien más necesita ver esta parte de mí soy yo, así se encuentra una solución”, añadió. Así, los psicoterapeutas del focusing han aprendido a estar presentes en lo que sucede cuando escuchan a la otra persona.

La invitada manifestó que hay todo un proceso de investigación y estudios acerca del focusing, que abarca aspectos, como salud, proceso de la enfermedad, atención a niños con autismo, entre otros.

Yucateca, pero avecindada en la capital del país, la invitada reiteró que el focusing es un proceso mente-cuerpo. “En ocasiones tu mente puede no estar alineada con lo que pide tu cuerpo. Cuando ambas cosas se alinean hay mejoría. A veces estamos entre lo explícito e implícito. Esto último es algo que viene del conocimiento interior, y lo explícito es lo que ya sabes de algo”, expresó.

Mónica Gómez admitió que el focusing no ha tenido mucho auge, cuando en otros países como Japón se tiene mucha presencia. También comentó que la felicidad no es estar en permanente celebración, con el confeti y la botella de champán, sino más bien vivir en paz, viviendo el momento que te toque.

“El focusing me ha ayudado a integrar eso, de, por ejemplo, aplicar toda la información que uno haya leído”, agregó, tras mencionar que la vida no es plana, “a veces se sufre, se está triste, pues el que no siente no está vivo”.

En ese sentido, manifestó la importancia de difundir el focusing, pues “permite saborear, disfrutar, sentir, llorar, reír, encontrar nuestra pasión y misión”.

Invitación

Del 6 al 10 de marzo se realizará en Mérida un congreso internacional sobre focusing, con la participación de 33 conferencistas de varias partes del mundo.

La sede será el hotel Fiesta Americana. Los interesados comunicarse al teléfono 5521282555; en Facebook, buscar Mónica Gómez Galaz.

