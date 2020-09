Salvemos una Vida: Los milagros de cada día

MÉRIDA, Yucatán.- “Un milagro es que respires, que cada mañana mires el Sol, que no estás enfermo, que puedes hacer cosas por los demás; y el día que la gente comprenda que eso es un milagro, estará mejor”, aseguró el psicólogo clínico Emilio Arana Rodríguez, invitado especial del programa Salvemos una Vida, que se transmite por la estación de radio AMOR 100.1.

Bajo la conducción de Alis García Gamboa, el especialista abordó en el programa el tema “Defendiendo la vida en cuarentena”, durante el cual destacó que la mayoría de las personas no están acostumbradas al encierro, por lo que es importante aprender a interpretar de manera adecuada la frase “quédate en casa”.

Por ejemplo, dijo, si alguien siente que el encierro ya no le deja pensar, dormir o le provoca pelear, puede ponerse su careta, cubrebocas, colocar un trapeador con agua y cloro, y salir de casa a caminar o trotar.

“¿Qué pasa?, que salgo, me da la luz, siento el aire, los coches, el humo, eso va a ayudar a que respires y te des cuenta de que sigues vivo, de que la vida continúa, de que tienes capacidad, no tienes que estarte flagelando todo el día porque va así o asado, es una época nueva”, comentó.

Son nuevos tiempos, recalcó, y no hay motivo para pensar o decir que todos morirán y que la vida no tiene sentido como para dejarse de lado uno mismo, no dormir o mal alimentarse; porque todo eso, aunado al confinamiento, vuelve irritables a las personas.

Arana Rodríguez consideró que este es un fenómeno que no se está analizando de manera adecuada, porque se dice que debido a lo que pasa, hay muchos problemas de familia y de pareja y no es así, pues ya se tenían, sólo que todos estaban la mayor parte del día en el trabajo, el salón de belleza, en partidos de fútbol, se van de viaje... y ahora no hay eso y tienen que estar juntos todo el día.

“Todo este estrés, entre el encierro, las muertes por la enfermedad, problemas económicos y el cierre de negocios, sólo hace a una persona decir que todo está mal, y alguien que está pensando así no veo para dónde puede voltear; hay que entender que el mundo no se va a detener ni acabar, pero tenemos fuerzas, fe y educación, así como instancias y especialistas que nos apoyan”, aseveró.

La también presidenta y fundadora de Salvemos una Vida resaltó la importancia de abordar estos temas durante la pandemia y brindar, de la mano de especialistas, consejos, sobre todo a las nuevas generaciones, jóvenes y niños, para saber qué hacer y cómo actuar ante los cambios que se viven.

“El presente es un regalo que cada día tenemos cada uno de nosotros, y eso es en lo que debemos pensar, sentir y tratar de irradiar a la gente de nuestro alrededor para estar en paz”

Alis García destacó que como adultos y padres de familia hay que darles a los hijos ánimos de vida para ayudarlos a entender la situación y buscar lo bueno de cada cosa para que ellos puedan verlas en sus vivencias cotidianas.

Recordó que desde hace varias semanas en el programa se han abordado diversos temas infantiles debido a los casos de suicidio que se han registrado, a fin de que los padres escuchen a sus hijos y no esperar a que se quiten la vida por desesperación.

Por su parte, el especialista lamentó que muchas veces los niños se acercan a sus padres a contarles cosas, pero éstos no actúan porque no saben qué hacer, cuando lo más importante es recurrir a un psicólogo o especialista para atender el problema y no quedarse de brazos cruzados.

Alis García reconoció que todos están luchando para vivir bien y felices aun durante estos tiempos, porque hay muchas maneras de salir adelante, no de solo soportarlo sino gozarlo y vivirlo intensamente porque la vida seguirá.

“Si tú no estás bien, no pueden estar bien los que están a tu alrededor; entonces, tienes que buscar tu estabilidad, cómo estar bien, buscar eso bueno, positivo, alegre, porque todas las situaciones tienen dos partes, la mala y la buena, y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escoger qué vivir, la parte buena o la mala”, afirmó.

Agregó que es importante que cada uno sepa qué puede y qué no puede hacer, pues ya son muchos meses que se vive con la pandemia de coronavirus, pero también ya se tiene la información adecuada y hay que ser responsables en usar cubrebocas y seguir las medidas de sanidad para proteger nuestra vida y la de todos.

Al abordar el tema de las mujeres embarazadas y las nuevas vidas concebidas, Arana Rodríguez expresó que como psicólogo siempre recomienda los lugares en los que pueden ayudarlas, recalcarles que hay quienes no pueden concebir y que toda vida es una esperanza, porque no nacen monstruos, asesinos o golpeadores.

En la actualidad, continuó, todo ser merece la vida. También hay gente dispuesta a ayudar, hay otras salidas, respuestas, hay tecnología y muchas cosas buenas.

“Yo les digo a mis pacientes que la vida nunca ha sido justa, pero no por eso te vas a sentar en un rincón a estar llorando o insultando a quien pase por allá, o quejándote del gobierno, porque no veo a ningún gobernante metido en tu casa diciendo ‘emborráchate, no te pongas esto’; somos nosotros y de nosotros depende ayudarnos, cuánto más”, comentó.

Por último, ambos coincidieron en que hay que ser agradecidos con Dios y con la vida, que nos permite vivir cosas y milagros que pasan alrededor de todos.