Salvemos una Vida: "Morita", el alma y alegría del Carnaval

Bajo la conducción de Esperanza Nieto, el programa “Salvemos una vida” de esta semana, transmitido por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitada a Mora Ivette Ruiz Hagar “Morita”, quien habló de la alegría del Carnaval.

“Lo que más me gusta es que me digan que soy parte de la historia de Yucatán. Ya el año que viene cumplo 50 años de carrera. Empecé muy chiquita, a los 7 años de edad", indicó.

"Ha sido una carrera tan bonita, tan llena de cosas lindas, de cariño, reconocimiento y sobre todo de amor de la gente, de amor de los niños, en la etapa de Wan Ken Pon y de Doping Güe. Eso creo que ha sido la bendición más grande, porque yo creo que cada niño con esa nobleza, con esa sencillez, con esa espiritualidad que tienen los niños, te la transmiten. Hay niños que me escriben y me dicen que rezan por mi todas las noches. No tienes una idea qué valioso es para mí, porque sé que ahí están esas oraciones llegando al cielo, para que yo siga siendo lo que me gusta, un alma infantil”, expresó “Morita”.

Agregó que en sus casi cinco décadas de carrera artística ha participado en muchos carnavales, primero como espectadora cuando era niña y luego, como integrante de carros alegóricos.

“Mis tías vivían en Paseo Montejo entonces cerca del Café Impala y ahí pasaba el Paseo de Carnaval, lo recuerdo de chiquita en la barda de casa mis tías veía que pasaba el desfile y luego nos bajábamos y caminábamos toda la calle. Era sensacional. Luego, cuando empiezo con la carrera artística, pues ya me toca formar parte del Carnaval. El año pasado todavía fue más maravilloso porque me nombraron “Reina Momo” del carnaval 2024”, dijo.

Indicó que este año como es costumbre, durante el Carnaval estará en el carro alegórico de Grupo SIPSE.

“Estoy muy emocionada por mi casa y este año también voy a estar en el Carnaval de Progreso con la empresa de mi esposo. Voy también con una empresa de de Botanas que me quiere mucho. Tengo un carnaval muy ocupado pero voy a estar muy entretenida. Bendita sea la gente que me sigue queriendo y me sigue pidiendo. Este año no será la excepción, voy a estar ahí para dar alegría a todo el mundo.