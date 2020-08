Salvemos una vida: Previenen contra abusos a niños y sus consecuencias

MÉRIDA.- Es importante que las personas sepan que el abuso sexual infantil es cualquier acto,que vaya en contra de la voluntad del niño, que le provoque placer sexual al adulto utilizando a un menor, se manifiesta en diversas formas, aun sin que exista un contacto sexual, es decir un lenguaje obsceno, el frotamiento de las partes íntimas, la exhibición desnuda del agresor para que el pequeño observe, entre otras, comentó Cassandra Tomasini García, miembro de la Red de Protección a la Infancia.

Mariliz Escalante fue la conductora de la emisión del día de ayer del programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite una hora los viernes por Amor 100.1 radio, de Grupo SIPSE y a través del Facebook, “salvemos una vida radio”, a partir de las 11 de la mañana, en esta ocasión tuvo como invitada aTomasini García quien platicó acerca del “Abuso Sexual Infantil”.

La invitada aseguró que en últimas fechas el abuso se ha normalizado, cuestión que no está bien, porque es un delito y las personas, sea quien sea, que les estén haciendo daño a los niños debe ir a la cárcel para que paguen por esos malos actos que cometen.

“Esta situación no es algo que se presente de la noche a la mañana, por poner un ejemplo, no voy a visitar a mi sobrino y hoy se me ocurre abusar de él, es algo que es progresivo, tienes ciertas fases muy importantes en las que se va dando todo esto”, indicó.

Por su parte la conductora dijo que el 93% de los niños que sufren abuso sexual conocen a su agresor, un abuso sexual no se da la noche a la mañana, es decir el abusador va trabajando al respecto a su víctima poco a poco hasta lograr su objetivo.

“Hay una perversidad por parte del abusador que va buscando a su víctima, porque va midiendo todo, primero a cual pequeño se puede acercar, cual está más solo, que le gusta, como llegar hasta el, es decir cual campo es más fértil para poder abusar de ese menor”, denunció.

La integrante de la Red de Protección a la Infancia dijo que el agresor no tiene una característica como tal, en el que podamos identificar de forma inmediata que es un agresor o que tienes intensiones de abusar de un niño, en lo que podemos estar atentos en cuando esa persona adulta se quiera acercar de más a esa pequeño, darle de más regalos, quiera pasar más tiempo solo con él, muestra un afecto más consecuente de lo normal, con estos indicios se puedan dar cuanta que esta persona probablemente tenga intenciones de abusar del niño.

Destacó que el tema del abuso infantil es muy progresivo, en general tiene varias fases, primero inician con la seducción, que el agresor va siendo de manera atractiva la interacción con él, le da reconocimientos, regalos, y si el pequeños se niega, comienzan las amenazas, es decir el agresor busca la manera de someterlo para abusar de él.

“Después inicia la interacción sexual que es muy progresiva, que primero se trata de cosas simples, como muchos abrazos, muchos acercamientos y más afecto de lo común, que concluye hasta la penetración de diversas manera, es decir hasta la violación; inicia con cosas tan sencillas y afectivas hasta la violación”, expuso.

La especialista explicó que luego de la fase de interacción sexual, comienza la parte del secreto, por decirlo de alguna manera, en la que al agresor trata de convencer al niño de ocultar lo sucedido, aunque puede ser que desde la fase de seducción se lo diga o hasta el final, muchas veces trata de hacerlo de manera afectiva o con amenazas.

“Si tú dices algo de lo sucedido voy a matar a tu papá o a tu mamá, si hablas al respecto hay consecuencias, y al niño lo pones en una situación de crisis; los ponen en una crítica porque no saben qué hacer, si lo dicen, si la situación es normal, por ejemplo si el abusador es el abuelo, comienzan a tomarle lealtad a esa persona y no hablan para no dañar a ese ser querido”, declaró.

Agregó que después inicia la fase del descubrimiento que se da menara accidental, es decir la mamá o papá no se percata de lo que sucede con el niño, que está siendo abusado, y se entera porque cacha al agresor en la interacción sexual con el menor, es decir un descubrimiento accidental; posteriormente se llega a la parte de la negación, por ejemplo el pequeño le dice mi tío o mi hermano me hizo tal cosa, situación que la mamá niega.

“Esto pone al niño en una situación crítica y de credibilidad, pues dímelo enfrente de él y si la persona lo niega, el pequeño queda como que mintió y la mamá le pierde la confianza y la credibilidad, es grave, porque ahí nos damos cuenta que el agresor tiene el control total del cuerpo del menor y hace que el autoestima del chico quede por los suelos, si está sufriendo por lo que le hace, lo enfrentan al agresor y no le creen, lo que podría acabar en un suicidio”, advirtió.

Resaltó que los niños que están siendo abusados o que ya fueron abusados, presentan un cambio de conducta o comportamientos extremos, como mucha hiperactividad o lo contrario el aislamiento total, autoagresiones, tienen pesadillas, sensación de asco de su persona, agresivos.

“Muchas veces se confunden porque son agredidos a una edad en la que son tan pequeños por lo que se confunden y ya no saben cuál es el rol de cada una de las personas de su familia, cuál es su rol como hijo, como debe comportarse, que debe hacer o que está bien o mal, hay una infinidad de consecuencias que si no se les ayuda a tiempo puede tener consecuencias catastróficas de por vida”, platicó.

Añadió que si esta pequeño y ve a su papá o a su tío desnudo mostrándoles sus genitales, obligándole a hacer algo que no quiere, tocarle, hacerle sexo oral, muchas veces cree que está bien o es normal hacer esto, y al acudir a la escuela pudiera enfrentar problemas porque pudiera repetir estas conductas que considera normales y las pudiera repetir en el colegio, es decir se repite el ciclo.

Las personas que requieran ayuda de Salvemos una vida, que es un programa de prevención al suicidio, pueden marcar los números 9999-453777 y 075 desde cualquier celular.