Salvemos una vida: Dan estrategias para transitar tiempos difíciles

MÉRIDA.- "Hay que aprender a diferenciar entre la realidad y nuestro mapa mental para podernos mover exitosamente cuando necesitamos salir bien librados… tenemos que autoconocernos para entender cómo funciona el ser humano y descubrir cómo funciona cada uno de nosotros”, expresó la pLa, quien estuvo como invitada especial en el programa radiofónico “Salvemos una vida” que se transmite por la estación Amor 100.1 Fm, de Grupo Sipse.

Bajo la conducción de Esperanza Nieto, en el programa que se efectuó ayer de 11:00 a 12:00 horas, se abundó sobre el autoconocimiento y autocontrol que todas las personas deben tener para salir exitosamente, sobre todo en estos tiempos de reflexión e incertidumbre ante la epidemia del coronavirus Covid-19 y la pérdida de empleos en el estado, así como por otros problemas sociales.

Por ello, la especialista en psicología compartió, bajo el tema “Estrategias para transitar en tiempos difíciles”, que el autoconocimiento se refiere a entender el manual o instructivo de operaciones de cada ser humano, lo que permitirá poder utilizarlo de la manera más eficiente para poder dar una buena respuesta a la realidad que es “innegable”, dado que muchas personas “no nos conocemos realmente”. Indicó que para ello, deben ponerse en práctica tres puntos vitales que pueden ayudar a cada sujeto a salir “victorioso” de cada situación difícil que afronte.

El primero, es lograr tener una buena autoestima y entender que “yo tengo un sistema operativo que me gobierna”, es decir que todos tenemos una “psique” inconsciente que hace que se sienta la vida de una determinada manera. El segundo punto, continuó, es el autogobierno.

“El saber que tengo que hacer con este sistema operativo para poder dar el resultado más creativo al medio que se presenta y que es innegable, es la realidad, es lo que es y es el territorio”. Joanine Roche comentó que, si una persona se encuentra atrapada por el miedo, pues mucha gente está condicionada a evitar a toda costa el dolor y la muerte, debería aprender a autogobernarse y saber cómo funciona o reacciona a cada una de las situaciones de amenaza.

“Con el conocimiento de cómo funciono, hago los ajustes necesarios para saber ver la amenaza y dejar de estar atrapado en el miedo que me produce que es normal y natural. El miedo es normal, pero hay que saberlo identificar, gestionarlo, saber ponerlo en su lugar y regresar la consciencia a lo que sí quieren sacar adelante con éxito”, abundó.

Agregó que el cuerpo humano es un ser multidimensional que activa un sistema de alarma y protección del cuerpo físico cuando se siente miedo y lanza la hormona del cortisol, que es muy útil dado que bombea sangre a los hombres y piernas para “salir corriendo o luchar de la amenaza”. Sin embargo, aclaró que si el miedo proviene de un pensamiento que se activa por lo que va a pasar o pasaría en el futuro, entonces no es una amenaza real sino “virtual”, pero al “robarse toda la sangre del cerebro” deja a una persona sin oxigenación para los procesos creativos que son fundamentales en una jornada diaria. El tercer punto, continuó la invitada al programa radiofónico, se enfoca en el encuentro con “uno mismo”, ya que una vez que la persona entiende que funciona con un sistema operativo y que puede autogobernarse con responsabilidad, puede elegir si controla o no sus emociones a través de lo que se conoce como el “libre albedrío”.

“La emoción es una fuerza eléctrica que te mueve hacia adelante o hacia atrás, que te mueve a hacer algo, es un impulso. Si estoy consciente y he entrenado a mi autogobierno, voy a ser capaz de poder elegir cambiar mi atención a otra cosa que me lleve a lugares dónde quiero ir”, explicó.

Indicó que una persona que ha logrado identificar los dos conceptos, va a poder entender que siente miedo y podrá “hacer lo que tiene que hacer” para salirse de ese estado, porque no existe una amenaza real sino más bien una emoción que la está preparando para una posible reacción al futuro.

“Si aprendemos a autogobernarnos, sin duda vamos a tener muchas más oportunidades de transitar con éxito tiempos que aparentemente pueden parecer más difíciles y que podemos pasar por ellos con más tranquilidad de lo que nos estamos imaginando”, acotó. Por el contrario, si una persona identifica la depresión y la desesperanza y no sabe controlarlos, no puede valorar su autoestima y sus recursos y es entonces, cuando se siente desprotegido y se queda “paralizada” y no busca cómo salir adelante. Y finalmente, para que las personas no se queden estancadas y puedan comenzar a moverse en esta adversidad, la especialista en psicología recomendó el tomar conocimiento de la dimensión física y darle al cuerpo lo que requiere para estar en su mejor estado posible.

Además, cada sujeto debe cuidar el sueño y cubrir las horas correctas para dormir por la noche, que son entre 7 y 8 horas; además de ser conscientes de lo que se está consumiendo y la número tres, el deporte y el ejercicio, pues genera neurotransmisores que convierten a una persona en un ser más inteligente.

“Solamente estas tres cosas te van a ayudar a devolverte un estado que te van a ayudar a transitar con éxito… y otra sugerencia es la respiración, con ejercicios que nos ayudarán a desactivar las emociones o miedos. Para pasar rápido al modo creativo debemos respirar, con rutinas que podemos aplicar en momentos dónde nos vemos atrapados por algo que nos ha impactado muchísimo”, finalizó la participante.