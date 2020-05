Salvemos una vida: Después del Covid la vida no será igual sino mejor

Esta época de emergencia sanitaria es una invitación a todos los seres humanos a ser resilientes, a tomar esta situación que hoy vivimos como una oportunidad para desarrollar una aprendizaje ante la adversidad; algunos después de algún problema se derrumban, otros construyen algo que les hace crecer y beneficia, no solo a ellos, sino a la sociedad entera, aseguró la psicóloga Karen Arcila Espinoza.

El programa de radio “Salvemos una vida”, que se transmite todos los viernes por la estación de radio Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en esta ocasión el conductor Jorge Barrera, con la invitada Karen Arcila Espinoza abordaron temas como la resiliencia, oportunidades, encuentros con nosotros y con la familia, manejo de emociones diversas.

Hoy en día lo que la humanidad, y no solo los yucatecos, sino los mexicano, está viviendo es algo ‘sui generis’, que significa de su propio género o especie; es algo totalmente fuera de lo imaginable y creo que hay cosas dentro de las situaciones tristes o difíciles que trae cosas agradables y de buenas lecciones, por lo que le pido a la psicóloga que nos hable de resiliencia en estos tiempos , indicó.

La invitada explicó que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de salir fortalecido de la una adversidad, tenemos muchos ejemplos de personas que tuvieron que vivir situaciones muy trágicas y que después de ese evento tan traumáticoo difícil lograron hacer algo incluso un cambio positivo en la humanidad.

“Vemos en el ser humano, no solo ahora sino a través de la historia, después de su adversidad se ven derrumbada, pero hay otras que construyen algo que les beneficia, que les hace crecer a ellos como personas incluso beneficia a la sociedad entera, es una capacidad que tiene el ser humano, pero tenemos que aprender cómo construirla, porque si algún caso en particular, sienten que esa situación adversa en vez de promover mi crecimiento me está llevando a estados de ansiedad, depresión o me está rompiendo, hay que buscar ayuda , expuso.

Dijo que algunas personas pueden tomar la situación complicada que hoy se vive como una oportunidad para desarrollar una resiliencia, que todos tienen y que desconocían que contaban con ella; no es sino hasta que termina el problema que se enteran de qué tan fuertes son.

“Haya que saber tomar los eventos de la vida, y más como los que estamos viviendo ahora debemos saber tomar hasta cierto punto con inteligencia, como una oportunidad de adaptarnos o adoptar una actitud en la cuales no me dispongan a cosas negativas sino centrarse en hacer actividades que beneficien en toda la sociedad”, advirtió.

Agregó que ser resiliente no significa ser insensible, sino fortalecer las actitudes, porque no se trata de que las cosas que sucede a tu alrededor no te afecten, por ejemplo: olvidar que tu hijo este triste o ansioso, porque eres fuerte y porque todos deberían serlo… no va por ahí la situación, no se refiere a ese tipo de fortaleza, sino hablamos de una actitud muy natural, muy compasiva que se debe tener.

" No significa que dentro de la resiliencia no hay dolor, ni ansiedad, ni incertidumbre, sino que a partir de los problemas que enfrentamos, lo utilicemos para el cambio, para ser mejores, es muy válido, todos hemos estado experimentando cierto nivel de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, porque caminos vamos a retomar nuestras actividades, de algo que veíamos muy lejano pero que nos tomó por sorpresa”, comentó.

La especialista explicó que cada personas es una historia distinta, muchos deben estar pasando esta cuarentena solos, otros tal vez con personas con las que ya tenían conflictos, quizá otros están contentos por hacer actividades en casa, que no podían realizar por lo complicado de sus días, pero lo cierto es que todos tendrán una historia distinta, pero que todos coinciden en algo, que están enfrentado un fenómeno fuera de lo común.

“El hecho de reconocer que somos seres sintientes (sic), que podemos sentir lo que esta pasó no es algo malo o algo que podamos invalidar, si alguien de la familia está lo vemos; algo los agobia y creemos que el mejor consejo es decirle hay no es para tanto, pero decir esas cosas solo viene a agravar el problema que tienen”, declaró.

Jorge Barrera cuestionó a la invitada acerca de la labor que se realiza en el Instituto de Desarrollo Humano y Bienestar, del cual es la directora, donde ofrecen soluciones a individuos y a empresas, en temas que afectan el bienestar humano y a la salud mental. Además, forman profesionales interesados en la orientación y atención psicológica.

“Una de las coas que hemos estado haciendo a partir del Coviod-19, son una serie de charlas en línea para recordarles a las personas que dentro de cada una de ellas existe una serie de recursos de las cuales hemos tomado mano, que las han utilizado la gente antes, cuando han atravesado cosas difíciles, complicadas, y que las ha podrían superar; nos asusta escuchar que es algo diferente, pero al final de cuantas es el mismo martillo que me sirvió para poner el clavo y me pude servir para romper el coco, depende desde qué punto veamos la situación”, expresó.

Agregó que parte de las estrategias que tomaron, por un lado empezar a realizar videoconferencias en línea, ahora la tecnología regala y hace posible esto a pesar del distanciamiento social, los especialistas están hablando de resiliencia, el manejo de los hijos, que ahora están en casa, como transmitirles la información de los que está sucediendo, además se capacitan profesionales de la salud.

Respecto a las oportunidades y encuentros con nosotros, así como con la familia, dijo que debemos aprovechar para adquirir nuevas habilidades compartir actividades con la familia, los que se encuentran solo que puedan conectar, las redes de apoyos que son todas las personas que se encuentran alrededores nuestro y que nos brindan redes de protección y contención, a diferencia de los que se pensaba que éramos mejores en la medida que resolvemos solos nuestros problemas no es así el ser humanos es un ser social y las personas resilientes una de sus capacidades es que pueden pedir ayuda y saben apoyarse en otros.

Para cerrar el programa el conductor dijo a los radioescuchas que no están solos, que cada semana por medio de este programa los acompañan... “Quien dice: ‘ya me aburrí, quiero salir’, que marquen, para que sepan que estamos y seguimos juntos, e'sto es un episodio de la vida, que va a pasar y que dejará cosas mejores porque ya no seremos los mismos y ahí vamos entender algunos errores que no los vamos a repetir”