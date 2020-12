Salvemos una vida: Sedentarismo, factor que replica la letalidad del Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- La actual contingencia sanitaria por el coronavirus ha incrementado el sedentarismo, dado que las personas permanecen mayor tiempo en sus casas, lo cual podría derivar en problemas de diabetes, factor que replica la letalidad del Covid-19. Este fue el tema que se abordó ayer en el programara radiofónico Salvemos una Vida.

La emisión que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM, de Grupo SIPSE, conducido por Jorge Barrera, tuvo como invitada a la maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes y en investigación clínica Fátima Buenfil Rello, quien compartió con los radioescuchas consejos para transitar en la actual contingencia sanitaria ante los padecimientos de diabetes.

Jorge Barrera dijo que “ese es el factor número uno de muchas enfermedades, iniciando con la obesidad, que desencadena muchas cosas, entre ellas la diabetes, por lo que es importante que la gente que vive con diabetes tenga los elementos para poder llevar una vida más sana y una mejor calidad de vida”.

El conductor preguntó a la especialista ¿cómo es que la glucosa o azúcar en la sangre acelera la replicación viral? A lo cual esta última manifestó que el problema del coronavirus es que es un virus inerte, lo cual genera que su replicación sea mucho más rápida y agresiva.

“Todos nosotros deberíamos tomar una nuestra glucosa en ayunas y saber con cuánto estamos despertando, (la diabetes) es una enfermedad por la cual el páncreas deja de funcionar adecuadamente, ya no capta el azúcar, por lo tanto los problemas de glucosa llegan a ser mucho mayores, lo más importante en estos tiempos de pandemia es identificar los niveles de glucosa en ayunas”, comentó.

Buenfil Rello agregó que “el cuidado de la salud en tiempo de Covid-19 ha sido gran parte de esta problemática la obesidad, que conlleva a otras enfermedades como la diabetes, cardiopatías, colesterol, triglicéridos; entonces, dijo, vamos a hablar sobre los riesgos por tener esta enfermedad que denominamos diabetes”.

En este contexto, el conductor Jorge Barrera recordó a la sociedad que Salvemos una Vida tiene disponibles los teléfonos 999945-37-77 y 999924-59-91, así como el 075, que funcionan 24 horas los 365 días del año para atender a la población.

Medición de glucosa

La especialista en nutrición clínica Fátima Buenfil precisó que al medir la glucosa, si la persona tiene más de 180 miligramos significa que está en un riesgo grande generando que el coronavirus aproveche que la glucosa está elevada para replicarse.

“Por ningún motivo debemos de llegar a 180 miligramos, ese sería nuestro tope metabólico para evitar que este virus sea agresivo, se replique y no sea tan letal, la palabra sería la letalidad”, advirtió.

A esto, el conductor Jorge Barrera comentó que las personas que padecen diabetes son más vulnerables para el Covid-19.

Fátima Buenfil abundó que “una de cada ocho personas tiene diabetes y no lo sabe, o tiene prediabetes y no lo sabe, entonces da igual si tenemos diabetes diagnosticada o no, si la diabetes o glucosa es mayor a 180 miligramos en ayunas, entonces estamos en peligro, es mucho más mortal para estas personas”.

Agregó que “un paciente con diabetes, una persona diagnosticada con esta enfermedad, están muchos más sensibles ante este virus y su agresividad, debemos decir que tienen mucho más riesgo porque ya tienen ese estado de glucosa elevada en la sangre, que los coloca en una mala situación en cuanto a la replicación viral”.

Explicó que la prediabetes significa una situación en la que la glucosa se encuentre por arriba de 100 miligramos y hasta 125 miligramos.

“Estas pruebas se realizan en ayuno, eso no significa que la persona sea diabética, está en una línea si podemos ser diabéticos a partir de 126 miligramos, es lo que la Asociación Americana de Diabetes nos dice como criterio de diagnóstico, hay gente que de repente tiene 112 de glucosa en ayuno, entonces ¡cuidado! porque el páncreas está dando la señal de que no está funcionando bien, y cuando ya estamos por arriba de 126 ya eres diabético”, indicó.

Finalmente Jorge Barrera dijo que la mayoría de los diabéticos tienen exceso de peso, por lo que consideró importante cambiar los hábitos de alimentación, y eliminar el sedentarismo.