Salvemos una Vida: Urge poner atención en la niñez

Las personas que durante su niñez se enfrentaron a experiencias adversas pueden desarrollar otros padecimientos más fuertes, como la depresión, la autolesión y el suicidio, por lo que es importante que desde su infancia se atiendan estos temas. Ante ello, próximamente se abrirá en el sur de Mérida el centro “Renace Comunidad Infantil”, compartió ayer el presidente de Hogares Maná, Víctor Chan Martín, al abrir la emisión del programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE.

Acompañado de la conducción de Esperanza Nieto, en la emisión que se impartió de 11:00 a 12:00 horas, Chan Martín abordó el tema de las “experiencias adversas en la niñez” y el programa de apoyo “Lonatón” que también se lanzó para apoyar a las familias invasoras del sur de la ciudad, en la zona de Dzununcán, quienes padecen fuertemente de filtraciones de agua por las constantes lluvias de las últimas dos semanas.

Recalcó que desde antes se interesó por el estudio de las experiencias adversas en la niñez, pues como psicoterapeuta se enfrentó a varios casos donde los niños llegaban con síntomas de miedo, violencia, abuso sexual, abandono, drogadicción y alcoholismo, estos últimos de parte de sus padres o familiares cercanos.

“Me llegó a mis manos un estudio que se hizo a principios de los 90, una organización de Estados Unidos que se le hizo a los varones, lo primero que encontré fue que las experiencias adversas han tenido un impacto fuerte en su vida y la segunda fue cómo esto ha afectado su desarrollo, se encuestaron a 17 mil personas varones”, recordó.

Continuó que en ese estudio se encontraron que los varones reflejaban 10 aspectos en común, entre los que se encontraron abuso sexual, maltrato físico, negligencia, niños que fueron testigos de violencia, que tuvieron una madre o padre en la cárcel, testigos de depresión, alcoholismo y drogadicción, entre otros.

“En mi trabajo he encontrado a los niños que tienen padres están divorciados y donde el padre sustrae a los hijos de la mamá como una forma de venganza y esa sustracción les genera un trauma, que a su vez generan síntomas y comportamientos de vida. Entonces pasamos a que esta experiencia genera un trauma, que es una condición mental derivado de una experiencia adversa”, explicó.

El psicoterapeuta comentó que se han dado cuenta que los niños yucatecos viven en la actualidad mucha ansiedad, autolesión, suicidio y otros padecimientos más, como niños que sufren de abuso sexual y bullying, donde al estudiar sus casos se encuentran adversas que les generaron un trauma y otros problemas.

Ante dicha situación, señaló que el año pasado decidieron crear un Centro de Atención al Trauma para niños del sur de Mérida, el cual lleva por nombre “Renace Comunidad Infantil” y donde se brindará atención psicológica a todos los niños de esa zona e inclusive de otros puntos de la ciudad.

“Con recursos propios compramos un terreno en Dzununcán, donde vamos a construir el centro, estamos a nada de obtener la escritura y en este lugar vamos a atender a niños del sur de Mérida o cualquier otro que lo necesite, para que estos síntomas ya no sean una realidad en sus vidas, que la transformen y no repitan los mismos comportamientos que vivieron”, puntualizó.

Al recordar el teléfono de “Salvemos una Vida”, que es 9999 45 37 77, Esperanza Nieto destacó que Víctor Chan también impulsa el programa “Lonatón”, por medio del cual Hogares Maná busca obtener 300 lonas que se colocarán en poco más de 200 viviendas en Dzununcán, al sur de la ciudad.

En ese tema, el psicoterapeuta recordó que las lluvias se agudizaron desde hace dos semanas, por lo que llevar a esa zona apoyos de comestibles se encontró con la odisea que tienen que pasar varias familias, donde sus estructuras de casas sufren de filtraciones de agua en los techos y paredes.

“Al convivir con esos niños y mamás, en Dzununcán, me hice la pregunta ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Y empecé a preguntarle a mis amigos y ellos comenzaron a donar lonas, estando en la comodidad de mi casa reflexioné sobre qué más podemos hacer y la respuesta fue: ‘haz un Lonatón’”, señaló.

El también activista precisó que con este esquema se buscará ayudar a las cinco invasiones de esa comisaría, aunque aclaró que no es privativo de esa zona, sino que también se podrán apoyar a familias del poniente de la ciudad e inclusive del interior del estado.

Comentó que las lonas que se solicitan tienen una medida 5 x 6 metros o más, que tiene un costo de entre 600 y 650 pesos, de acuerdo a donde la compres: “Tenemos varios centros de acopio, pueden entrar a la página Lonatón Hogares Maná y ahí podrán ver esos espacios en el sur, centro, norte y oriente de la ciudad; también nos pueden llamar y nos organizamos para pasar por ellos si no pueden”.

Añadió que las ferrotlapalerías son las más adecuadas para conseguir ese material; comentó que otra forma de obtener lonas es reutilizar las que se emplearon en las campañas electorales, porque son lonas gruesas y pueden servir mucho, incluso las que usan temporalmente las empresas o universidades.

Agregó que el riesgo de estar durmiendo sobre humedad también podría ser el adquirir enfermedades de las vías respiratorias, de la piel e incluso gastrointestinales, por lo que con este programa se podrán prevenir esos padecimientos.

Mencionó que en la mayoría de las casas de esa comisaría, muchas mujeres viven solas y con niños, por lo que también se requerirán de manos, es decir de personas que quieran ir y poder ayudar a colocar las lonas en los techos y paredes. Víctor Chan recordó que se pueden comunicar a su número de teléfono 9999 55 22 25, para programar la forma de apoyo.

“A través del Lonatón estamos convocando a universidades, empresas y personas a que nos unamos para atender este problema urgente y evitar otros problemas colaterales que hemos platicado. Tenemos una página en redes que se llama ‘Lonatón Hogares Maná’, es una página creada ex profeso para el Lonatón y también contamos con un dominio de hogaresmana. org, donde se informará sobre lo que se necesita. No pensemos que no sirve una lona, todo suma y necesitamos también impermeables, estamos pidiendo lonas, repelentes e impermeables”, recalcó.

Finalmente, manifestó que a la fecha ya habían entregamos 30 lonas, además de que hoy (sábado) irán a entregar 30 más y 22 láminas, por lo que se espera que en el transcurso de los días el número de apoyos se incremente.