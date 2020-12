Salvemos una Vida: Continúa la lucha contra el VIH/sida en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemoró el pasado martes 1 de diciembre, el programa radiofónico “Salvemos una Vida” reconoció a las agrupaciones de la sociedad civil que luchan a favor de personas con dicho padecimiento, como el Albergue la Misericordia de Dios Padre, que realiza esta labor desde hace 27 años en Mérida.

Ayer la emisión que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM, de Grupo SIPSE, conducida por Esperanza Nieto, tuvo como invitados la presidenta del albergue la Misericordia de Dios Padre, Silvia Pino de Cortazar, quien recordó que fue el primer recinto que hubo en Mérida para personas que padecen VIH, y el doctor e infectólogo, Russel Rodríguez Sánchez, quien también ha impartido formación del tema a las damas voluntarias.

Esperanza Nieto dijo que en el marco del Día Mundial del sida se ha hecho un programa internacional para erradicar la enfermedad, en tanto que Silvia Pino recordó que desde la fundación del albergue la Misericordia de Dios Padre, en 1993, el tema del sida era abordado como un asunto grave porque con frecuencia fallecían personas con dicho padecimiento.

“Hoy día las cosas han cambiado, hay medicamentos, no se mueren, es lo primero que tienen que pensar, no se mueren si tienen un tratamiento adecuado, porque solo escuchar la palabra cáncer, sida o cualquier situación impacta, da una depresión, y desgraciadamente hay mucho descuido”.

Apoyo a pacientes

Agregó que en el albergue procuran dar de comer a los pacientes con sida, proporcionan medicamentos, y que en este momento ante la pandemia del coronavirus han adoptado medidas preventivas.

Explicó que también imparten el servicio de psicología, para que en caso de que uno de los pacientes tenga alguna dificultad puedan ser tratados, así como urdido de hamacas.

“Nosotros nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, los voluntarios participan vía zoom, se lleva el material para en caso de que sean actividades manuales, y en otros casos, rezan el rosario aunque en el albergue no es requisito ni cuestionamos religiones, nosotros nos acercamos a personas que tengan ese problema, por condiciones de pobreza o por no tener donde estar o que estén rechazados por sus familias”.

Precisó que las personas en dicha situación se pueden comunicar al 99-91-21- 16-10 o al 99-91-95-28-00, en tanto que expuso que en la actual contingencia sanitaria requieren ayuda y donativos porque no pueden realizar ningún evento para recaudar fondos.

Esperanza Nieto analizó que se han dado casos de pacientes con Sida que piensan que tienen las puertas cerradas y no saben qué hacer. “Ellos están en una situación de que no tienen casa, que no saben dónde estar, y que necesitan de verdad estar atendidos”.

Recordó que en una ocasión un paciente de nombre don José, sastre de oficio, les arreglaba la ropa y los ayudaba en lo que requerían. “Él daba su trabajo y sus conocimientos encantado de la vida y lo querían mucho todos los demás”.

Al respecto Silvia Pino expuso que dicha persona vivió mucho tiempo con VIH y lamentó que murió atropellado en el Periférico, cuando regresaba al albergue luego de visitar a sus familiares.

Importante reflexionar

El doctor Russel Rodríguez dijo que es importante reflexionar lo que se está haciendo a favor de los pacientes con VIH, cuya enfermedad, recordó, se ha extendido desde 1983.

“Cuando nosotros empezamos hace muchos años empezamos a dar tratamientos retrovirales, eran escasamente efectivos, no era del cien por ciento, pero en la actualidad tenemos esquemas retrovirales altamente activos, condicionando a que pueda llevar una vida normal, sin riesgo de contagiar a los demás y cuidándose de no tener ninguna infección añadida”.

Rodríguez Sánchez agregó que el abandono del tratamiento del sida ocasiona que el VIH avance hasta ser terminal.

Explicó que si una persona lleva el tratamiento conforme a las recomendaciones podrá tener una vida larga y productiva.

“Pacientes que llevaron su tratamiento indican que su vida cambió con el VIH, al momento de que ellos se enteraron que tenían la enfermedad empezaron a hacerse responsables de su vida, cambiaron sus hábitos y a llevar bien el tratamiento, alimentación, y una mejor calidad de vida de la que tenían antes”.

El doctor expuso que recientemente en Yucatán hay un incremento en los casos de VIH, lo cual evidencia que hay una baja en la atención y programas de prevención de la enfermedad.

“Yucatán es el tercer lugar en incidencia de casos de sida en el país, y es el primero en la Península. Quintana Roo, Campeche y Tabasco son un foco importante de VIH por el abandono que hay en esas poblaciones”, declaró Rodríguez Sánchez.