Salvemos una vida: Hay que creerles a los niños

MÉRIDA, Yucatán.- El mayor índice de abuso sexual en niños, desafortunadamente, se dan en el hogar por parte de un familiar por lo que es importante alertar y enseñar a los pequeños que nadie debe tocar partes de su cuerpo, así como tener confianza de decirlo, manifestó el psicoterapeuta Víctor Chan Martín, en la emisión de ayer del programa Salvemos una Vida.

En este programa, que se trasmite todos los viernes a las once de la mañana a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE y en la página de Facebook Salvemos una Vida radio, se abordó el tema del abuso sexual a los niños y fue conducido por Jorge Barrera Ortega, quien comentó que hace algunos años se pensaba que una persona extraña, ajena a la familia, podría abusar de un pequeño.

“La familiaridad, la costumbre de ver al tío, abuelo, primo, etc, y que le digan al pequeño te quiero mucho, y lo abrazan y apapachan, bien puede encubrir las verdaderas intenciones de una persona enferma, que quiere aprovecharse de un niño, por eso se ha visto que en el seno familiar sucede más este grave problema, aunque no es una regla, y se debe tener mucho cuidado”, indicó.

Chan Martín aseguró que los niños sienten cuando algo está mal, cuando un abrazo o una muestra de cariño no es correcta, por eso es de suma importancia enseñarles que nadie debe tocarlos, a menos que por cuestiones de higiene mamá deba asearlos o que un médico en presencia de mamá o papá los tengan que revisar por algún problema de salud.

El especialista dijo que siempre recomienda a los papás que nunca permitan u obliguen a sus hijos a sentarse en las piernas de una personan adulta, porque no sabemos cuáles son los desórdenes sexuales que pueda tener esta persona, del familiar con el que se está conviviendo; y ejemplificó con el tema del Covid-19, donde no se sabe quién está infectado.

“No podemos saber qué persona con la que están conviviendo los niños tiene un desorden sexual, que sentado en sus piernas, sobre sus genitales, les va a provocar un deseo enfermizo y ahí empiece a obsesionarse con los cuerpos de estos niños y niñas”, expuso.

El psicoterapeuta explicó los pequeños pueden llegar considerar normal sentarse en las piernas del adulto, y cuando no esté papá o mamá lo van a hacer porque para ellos es lo más normal porque sus padres se lo enseñaron; pero una persona con un desorden sexual puede aprovechar cuando esté solo con una niña o niño para abusarlos, ya sea frotándose o tocándolos.

El invitado al programa agregó que cuando los padres obligan a los niños a sentarse en las piernas de los adultos y tiene cercanía con los genitales de las personas, se les está enseñando que es algo normal y que pueden hacerlo con otros adultos, con los primitos, amiguitos y otros pequeños que están a su alrededor.

“He sabido de niños que le han tocado los genitales a otros pequeños en la escuela, esto no quiere decir que este infante sea un enfermo sexual, sino que alguien le ha tocado, le ha hecho cosas sexualmente aberrantes, que él repite; cuando tenemos una conducta de esta naturaleza, quiere decir que este niño ha estado normalizando y aprendiendo de alguien esta conducta, lo que es una señal y debemos estar alertas”, advirtió.

Chan Martín dijo que es importante que los niños digan lo que les está pasando, lo que sienten, pero es aún más importante que los adultos crean lo que los pequeños les están conversando, porque muchas veces hasta son objeto de regaños, castigos o incluso les pegan por decir cosas que los padres o familiares no quieren escuchar.

Resaltó que no sólo es enseñar a los niños a que hablen al respecto, sino que el adulto que escucha debe creer y actuar al respecto, no hacer como si no pasara nada, sino que debe abrazarlo fuerte y decirle que no se tiene la culpa de lo ocurrido “y te voy a proteger”.

“En mi experiencia de muchos años, puedo asegurar que cuando un niño menor de 10 años manifiesta que fue tocado, un enorme porcentaje dice la verdad; he encontrado que en la vida de los adolescentes cuando uno habla de un abuso, pongo un margen, te voy a escuchar, investigar, porque se ha dado el caso en particular de niñas adolescentes que son manipuladas y que después se comprueba que no es cierto, no digo que no se les crea, sino que se les escuche, se investigue más y, de ser comprobado, actuar inmediatamente”, señaló.

Añadió que muchas veces los adultos que saben de un caso de abuso a menores no denuncian porque saben que es un delito y el familiar ira a la cárcel, otras veces no denuncian porque no saben qué hacer, pues es un evento desafortunado, tan estresante escuchar que tu hija o sobrina que ha sido abusada, muchas veces se paralizan.

Invitó a los radioescuchas a que, ante la sospecha de que un niño o niña de la familia está sufriendo de abuso, los escuchen, y si es verdad que está sucediendo, busquen ayuda con gente que sepa del tema y que compartan para que se clarifique, ayude y sobre todo porque muchas veces hay un acompañamiento a la familia para saber qué hacer, no solo en la denuncia, sino también para apoyarlos psicológicamente.

Al respecto, Jorge Barrera invitó a la audiencia para que en momentos de tristeza, cuando piensen que se les cierra el mundo ante algún problema de esta índole, marquen al 9999 453777 al 075, a través de cualquier celular, y pueden tener la seguridad que siempre habrá una personas del otro lado de la línea esperando su llamada, que les brindará el acompañamiento y podrá referirles al áreas donde les puedan apoyar, independientemente que de Salvemos una Vida pueda hacer algo por ustedes.