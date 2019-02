Novedades Yucatán/MÉRIDA

Parejas yucatecas gastarán cerca de mil 500 pesos el 14 de febrero, aunque hay quienes tendrán un desembolso superior a dos mil pesos al sumar los costos de cenas, obsequios y visitas a los hoteles; los que más gastan tiene entre 16 y 25 años.

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) señaló que al hacer un desglose de consumo por género y edades entre quienes celebran el 14 de febrero, las mujeres son las que más gastan, pues representan 62.5 por ciento de los consumidores.

Mientras que 37.5 por ciento de los hombres reconoce que festejarán en pareja y hará compras relacionadas con el Día del Amor y la Amistad.

Pero si el comparativo es por edades, los más gastadores de San Valentín tienen entre 16 y 25 años de edad, en contraste con los consumidores de 41 a 50 años y de más de 50 años de edad, que aseguran gastarán muy poco para estas fechas.

Sobre este tema y para que el bolsillo no resulte dañado este 14 de febrero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y los especialistas en finanzas personales te recomiendan no gastar de más, antes de comprar un regalo establecer cuánto se puede desembolsar y apegarse al presupuesto, es decir, un buen obsequio no debe comprometer más de 20 por ciento de la quincena.