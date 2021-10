Se alargará la actividad, vuelve “La Niña”

Ya estamos en octubre y el mes pasado le fue muy bien a la península de Yucatán, ya que no tuvimos ninguna afectación y se puede decir que a una buena parte de la cuenca en la zona del Caribe y de América Central también le fue bien. Y vaya que hubo actividad por la formación de varios fenómenos, pero todos en mar abierto, empezando con el huracán “Sam”, que alcanzó la categoría 4 y casi 5, solo comparable con “Isabel” de 2003, “Luis” de 1995 y “Nan” de 2004, los cuales transcurrieron muchos días en categoría 4, por lo que “Sam” ha escrito su nombre en la historia de los ciclones.

Pero aún no se puede cantar victoria con los ciclones tropicales, ya que a partir del 10 de octubre, las condiciones volverán a estar favorables para su formación, sobre todo, en la zona sur del mar Caribe, último nido que se habilitará y durará lo que resta de octubre y noviembre, hasta que finalice la temporada 2021 el 30 del próximo mes.

“La Niña” vendrá a poner más emoción, ya que el fenómeno meteorológico según indican las posibilidades reaparecería entre mediados y fines de octubre, provocando que se incremente la actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico. Recordemos que el océano Atlántico ya después de “Sam” prácticamente bajará en un alto porcentaje su actividad, pero el mar Caribe y al sureste de la costa Atlántica de los EU no, ahí seguirá la actividad en octubre y en noviembre ya solo habrá actividad de formaciones en el sur del mar Caribe, por lo que la reaparición de “La Niña” no es una buena noticia para la península de Yucatán.

No afirmo que un ciclón tropical nos pueda afectar, pero está latente la amenaza de que ocurra, sobre todo, porqué los frentes fríos están llegando débiles al golfo de México y se les gasta el gas, y no alcanzan Yucatán, pero si provocan con su presencia inestabilidad atmosférica que pudiera ser aprovechada por algún huracán en formación y agarrar fuerza, o lo peor, provocar que se enganchen, se estacionen y se vuelvan erráticos como ocurrió en 1995 con “Roxanne” en la costa del estado de Campeche, o con “Wilma” en 2005, que se enganchó con un frente frío y se estacionó sobre Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, siendo el peor huracán para esa zona del Caribe mexicano.

Seguramente este 2021 sucederá lo del año pasado, ya que la temporada de ciclones tropicales seguirá para el mes de noviembre por la presencia del fenómeno de “La Niña”, por lo que la situación no pinta nada bien para el final de este período de huracanes.

Por ello, se invita a la población de la península de Yucatán a no bajar la guardia en la cultura de la prevención, ya que el peligro aún no ha pasado y esta calma que vivimos en septiembre fue engañosa, la temporada sigue y no hay razón para confiarse.