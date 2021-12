MÉRIDA, Yuc.- Molesto porque lo cortó su novia, Ángel “N”, de 24 años de edad, se prendió fuego a sí mismo frente a una vivienda del fraccionamiento Bosques del Poniente, y tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital O’Horán por la gravedad de las quemaduras que sufrió.

De este hecho se supo que todo se dio anoche, a las puertas de una casa en esa parte de Mérida. Ángel discutió con su novia Martha, y todo porque ella ya quería terminar la relación.

No soportó el rechazo

Cuando ella le dijo que ya no iba a seguir con él, el joven se prendió fuego a sí mismo, no se informó cómo, pero al ver las llamas, vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia pues la muchacha no pudo hacer nada al quedar conmocionada.

Al sitio llegaron bomberos, paramédicos y policías de la SSP; se logró sofocar el fuego que envolvía al muchacho, se le brindaron primeros auxilios, y con quemaduras en casi la totalidad de su cuerpo se le llevó de urgencia al Hospital O’Horán.

