José Salazar/MÉRIDA

Vinculado desde joven al mundo de los negocios y hoy un exitoso empresario del ramo pesquero con más de 25 años de experiencia, Rafael Combaluzier Medina, de 47 años, es hoy el titular de la recién creada Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy) del Gobierno del Estado.

Después de cursar sus estudios de educación básica y media superior en el Colegio Peninsular (Rogers), ingresó a la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), donde se tituló como Contador Público con especialidad en Finanzas.

Combaluzier Medina se ha dedicado desde hace 12 años a la comercialización de pescados y mariscos, en particular a la exportación de estos productos, luego de laborar por 13 años en una empresa del ramo pesquero. También, es socio de una firma del ramo textil.

En agosto de 2018, el gobernador electo Mauricio Vila Dosal le invitó a participar en su gabinete en la nueva Secretaría (la cual entró en funciones el 1 de enero de 2019), desde donde, señala, aplicará su experiencia para resolver los problemas del sector, entre los principales, la pesca furtiva y la seguridad de los hombres de mar a quienes, dijo, se les tomará muy en cuenta desde la dependencia estatal.

“Se ha dado un desorden en el sector pesquero, no se sabe quién pesca o qué pesca. Hay plantas que no cumplen con la inocuidad que deben tener y lo que buscaremos es que se cumplan las reglas que ya existen y profesionalizar el sector", aseveró.

Uno de los principales ejes será estrechar vínculos con la academia para hacer, no lo que se nos ocurra, sino lo que se debe con bases científicas. Tenemos a la UNAM y el Cinvestav, entre otros, que han hecho el trabajo de investigación y es lo que revisaremos para que no se quede solo en el escritorio”, afirmó.

En entrevista, el secretario de Pesca reveló algunas de sus preferencias:

¿Cuál es su perfume favorito?

Me gustan mucho los perfumes y cambio muy seguido, pero ahora estoy usando el Gucci. Me gusta oler bien.

¿Cuál es su comida favorita?

Me gusta de todo, no sólo los mariscos. Incluso me gusta cocinar, es uno de mis hobbies favoritos. Me encanta comer bien. Disfruto mucho el frijol con puerco, el pozole jalisciense, soy muy carnívoro. Como de todo y siempre estoy dispuesto a probar platillos nuevos.

¿Postre favorito?

Todo que sea de chocolate, me gusta el fudge, el brownie con helado, etcétera.

¿Frase o refrán con el que se identifique?

Si las cosas tienen remedio, para qué te preocupas, y si no tienen remedio, para qué te preocupas.

¿Qué pensó que iba a ser de grande?

Siempre pensé que iba a ser médico, pero en un momento dado, la vida me fue llevando por el lado de los negocios. Desde la secundaria y preparatoria, viajaba al mercado de México y traía ropa para vender. Siempre quise tener mi propio negocio y lo que sí nunca pasó por mi mente es estar en la función pública, no me considero político y no pretendo ir más allá de lo que mi conocimiento y mi experiencia me permitan devolverle a la sociedad.

"Me gustaría ser recordado no sólo como el primer secretario de Pesca del Estado, sino como quien ordenó la pesca en Yucatán", señaló Rafael Combaluzier. (Foto: Jorge Acosta)

¿Practica algún deporte?

En la preparatoria practiqué atletismo, incluso participé a nivel nacional en 100 metros con vallas. Me gusta hacer un poco de ciclismo, juego golf y paddel, pero lo hago más por salud, en realidad no he sido muy deportista. Como espectador, soy aficionado a los Venados de Yucatán y me gustan los Acereros de Pittsburgh, de la NFL.

¿Música o artista favorito?

La música que esté sonando, con excepción del reggaetón y la banda. Escucho desde música clásica o la música pop que se esté escuchando en el momento. Me gusta mucho la música de los 70s, de José José y Emmanuel. También me agrada mucho la trova.

¿Fue muy noviero?

Era popular, tuve muchas novias. Me casé joven, a los 25 años. Tuve tres o cuatro novias en la adolescencia. Disfrutaba mucho las fiestas, pero siempre con mucha responsabilidad.

¿Cómo define el amor?

Es una reacción química al principio y luego hay que trabajar mucho para mantener la llama encendida. Tiene mucho de respeto y de amistad.

¿Mejor virtud?

Practicidad. Soy muy práctico. Las cosas, mientras más sencillas, son más manejables. No me identifico con la burocracia, es la parte que se me complica al trabajar en gobierno, pero es algo que tengo que trabajar. Debemos entender que hay cosas propias del gobierno y la burocracia; sin embargo, hay cosas que se pueden simplificar.

¿Peor defecto?

En el tema de practicidad, también quizá es uno de mis defectos. Soy muy directo, aunque a veces es perjudicial. Soy demasiado franco.

¿Personaje favorito o con el que se identifique?

Me identifico con “El Grinch”, sí soy un poco como este personaje. Admiro mucho a mis padres y de la historia de México, me gustan Porfirio Díaz y Benito Juárez, aunque ambos tuvieron ideologías diferentes, cada uno tiene muchas cosas qué admirar.

¿Libro favorito?

“Un saco de canicas”, de Joseph Joffo, es mi libro favorito, hace poco lo hicieron película. Es un libro que tiene valor sentimental para mí, es el primero que me dio para leer mi madre cuando era adolescente. Gracias a este libro le agarré el gusto a la lectura. Me gusta mucho la novela histórica, otro libro que me encanta es “Tragicomedia Mexicana”, de José Agustín.

¿Cómo le gustaría que se le recuerde luego de su paso por la Secretaría de Pesca?

Me gustaría ser recordado no sólo como el primer secretario de Pesca del Estado, sino como quien ordenó la pesca en Yucatán, le dio sustentabilidad y quien detonó la acuacultura. Yucatán tiene una gran vocación de acuacultura que no se ha aprovechado y hay que acrecentarla.