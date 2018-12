Celia Franco/MÉRIDA

No tiene una sino dos licenciaturas: una en música y la otra en letras. Además, dirige una de las empresas de relaciones públicas mejor consolidada en el país. Conoce y le apasiona el tema del turismo, además es una joven mujer con muy buen carácter, pero sobre todo, culta.

Sencilla y amable, con una actitud relajada pero segura de lo que ha logrado y de lo que quiere, la secretaria de Turismo del Gobierno estatal, Michelle Fridman Hirsch, es una mujer que hace gala de su inteligencia y buen humor. Claro, no para cualquiera, trata como la tratan, pero siempre está abierta a responder cualquier duda.

A primera vista parece tímida, pero en confianza demuestra que es mucho más que una cara bonita (por cierto, sin una gota de maquillaje), su personalidad es más que suficiente para llamar la atención a donde llega, su look moderno la distingue y con algunos accesorios sencillos deja ver que es más importante el fondo que la forma.

La más chica de tres hermanos, cuando aún no terminaba de estudiar comenzó a trabajar en las disqueras más grandes, pero luego tuvo la oportunidad de hacerlo en una que no tenía presencia en México y buscaba difundir música del mundo; logró abrir un mercado que no existía y se convirtió en directora para toda Latinoamérica.

Luego se arriesgó a iniciar su propia empresa, que rápidamente se posicionó como una de las mejores por la experiencia obtenida en la organización de festivales que la llevó directamente a trabajar con diferentes secretarías de turismo.

A sus 36 años ha enfrentado retos que ha superado con éxito, por eso al recibir la invitación del gobernador Mauricio Vila Dosal decidió aceptarla, aun cuando otro gobernador ya coqueteaba con su talento, pues consideró que el panista es una persona íntegra y con gran visión, así que para ella, esta es una oportunidad de regresarle a su país un poco de lo mucho que le ha dado.

Aunque apenas se está adaptando, ya reconoce la hospitalidad yucateca y consideró que más temprano que tarde será una yucateca más.

¿Su perfume favorito?

¡Híjole! De mis cinco sentidos, quizás el olfato es el menos desarrollado. La verdad es que tengo perfumes pero ninguno en especial que me guste, me pongo el que esté más a la mano.

¿Comida y postre que más le gustan?

(Se hizo para atrás en su silla y con una gran sonrisa respondió). Eso sí, de mis cinco sentidos creo que es el más avanzado; como de todo, me gusta mucho la comida japonesa, asiática, en general, tal vez un tipo de comida que no me cansa es el sushi, pero disfruto la comida francesa, italiana y mexicana, que es de lo más bonito. Soy menos postrera, pero gusto de la fruta.

¿Alguna frase o refrán con el que se identifique o guste?

¡Ya sé! Hay una que dice que “lo bueno es enemigo de lo mejor”, ¿no?, como cuando la gente está muy contenta porque tiene lo bueno, pero podemos estar mejor.

¿Algún personaje histórico o familiar que admire?

Jugando sus uñas y después de breve pausa dijo: hay muchos, pero creo que Marco Polo, con esta sed que tenía de recorrer el mundo.

¿Cuando era niña qué se imaginaba que sería de grande?

Interrumpió la pregunta para bromear diciendo que fue ayer cuando era niña y rió, para inmediato responder: es muy chistoso, pero siempre quise hacer música para películas, por eso estudié música y letras, ese era mi plan; pero me puse a trabajar y encontré que soy mejor haciendo mercadotecnia que música y uno tiene que reconocer sus limitaciones, ¿no? Y sonrió.

¿Hace algún ejercicio o le gusta ver algún deporte?

Me gusta mucho jugar tenis, pero la verdad casi no tengo tiempo de hacerlo, más bien soy adicta al trabajo. Haciendo una mueca, completó: No soy buena para ver deportes en la tele, me aburro mucho.

¿Canción o cantante que más le guste?

Sonrió. Ahí sí, soy melómana, me gusta mucho la música y muchos tipos de música, soy muy roquera, tengo una uña de guitarra de Slash (integrante de Guns N’ Roses) en mi cartera (risas).

¿Es muy noviera?

Hizo un gesto… no tanto, por el trabajo lo hace imposible.

¿Cómo definiría el amor?

Como una enorme oportunidad, cuando se puede vivir es una de las cosas más lindas y el amor a todo, no solo a una persona; me parece que el amor es el gran motor que mueve todo. A mí, mi amor por el turismo me mueve a hacer las cosas mejor cada día; mi amor por la música me inspira a mover cielo, mar y tierra para que se haga un festival en dos meses. Eso es lo que hace el amor.

¿Mejor virtud?

Soy muy perseverante, por no decir necia.

¿Peor defecto?

Sonrió y repitió: “soy muy perseverante por no decir necia”. Hizo un ademán y agregó: no me gusta que me digan no, siempre les digo que me digan cómo sí.

¿Algo en qué mejorar?

Mi aprehensión, de pronto a las 4 de la mañana estoy trabajando.