José Salazar/MÉRIDA

Nacido hace 36 años en Tizimín, el médico veterinario zooctenista (MVZ) por la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Jorge André Díaz Loeza, es uno de los funcionarios más jóvenes del gabinete del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien lo invitó a ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Rural, trinchera desde donde pretende apoyar al campo yucateco.

Ligado desde su infancia a los negocios agropecuarios, en particular a la ganadería, Jorge Díaz ha ocupado varios cargos en la iniciativa privada en empresas del sector ganadero, de producción, procesamiento y comercialización de carnes.

Es criador de ganado comercial y de registro (Brahman y Simbrah). También, ha incursionado en la producción de forrajes, granos y alimentos para ganado bovino y ovino. En el sector público se desempeñó como regidor del Ayuntamiento de Tizimín en el periodo 2010-2012, que encabezó José Dolores Mezo Peniche.

El funcionario estatal contó que cuando cursaba el quinto grado de primaria en el turno vespertino, su padre lo comenzó a llevar a su rancho por las mañanas y fue cuando comenzó a relacionarse más con las actividades agropecuarias. Más adelante empezó a comprarle leche a su padre, para hervirla y venderla a tiendas, panaderías y otros comercios.

En su opinión, el campo yucateco requiere que se le brinde un valor agregado a los productos, modernización y capacitación a los productores.

“El campo en Yucatán tiene mucho potencial, todos los logros que he tenido en el tema agropecuario quisiera enseñárselos a los productores. Tenemos muchas condiciones para ser altamente productivos. Tenemos suelo, agua, tierras a bajo costo y la ubicación geográfica del Estado también es algo primordial, así como su estatus sanitario”, afirmó.

En su opinión, el campo yucateco requiere que se le brinde un valor agregado a los productos. (Jorge Acosta)

¿Cuál es su perfume favorito?

La fragancia que siempre he usado es Hugo Boss.

¿Cuáles son su bebida y comida favoritas?

Me gusta la cerveza y el whisky, pero con moderación. En comida, disfruto la carne de res; dos cortes que me agradan mucho son el rib eye y la picanha. También, me gustan los rabos alcaparrados.

¿Frase o refrán con el que se identifique?

En el medio ganadero alguna vez escuché la frase: “Hagamos más vacas, hagamos más Patria”, me gustó y la adopté.

¿Qué pensó que iba a ser de grande?

Tuve la inquietud de ser algún día beisbolista profesional, pero siempre estaba claro que me dedicaría a la ganadería, y por eso estudié Medicina Veterinaria. Participé en la Liga Yucatán, con los Tigres, viajaba los sábados y domingos desde Tizimín en camión hacia Mérida. Hasta los 18 años practiqué el béisbol. En la última temporada que estuve ganamos el campeonato. Ya luego jugué en la Liga Superior y otras en Tizimín. Lo que sí llegué a visualizar es ser algún día Secretario de Desarrollo Rural y cuando recibí la invitación del gobernador Mauricio Vila Dosal no dudé en aceptar.

¿Música o artista favorito?

Escucho todo tipo de música. Soy muy malo para los nombres de artistas y canciones, pero me adapto a todo tipo de música. Lo que sí me gusta es ir al cine con mi esposa.

¿Fue muy noviero?

Sí tuve algunas novias, no muchas, porque no había mucho tiempo. De lunes a viernes estudiaba aquí en Mérida, en la Facultad de Veterinaria de la Uady, y los fines de semana viajaba a Tizimín, para ver cómo iba el rancho con mi papá.

¿Mejor virtud?

Cuando me propongo hacer algo, soy muy tenaz. Siempre lo logro. Por ejemplo, el ser de los primeros y de los más jóvenes productores en Yucatán en exportar ganado a Colombia y a Estados Unidos.

¿Peor defecto?

Reconozco que soy un poco explosivo. A veces no sé controlar mi carácter y exploto demasiado rápido con las personas, pero es algo en lo que ahora, con este cargo, tengo que trabajar. Las cosas en el gobierno son un poco diferentes en la iniciativa privada, pero se puede tomar lo positivo.

¿Algún pasatiempo?

No tengo. Mi pasatiempo es ir a mi rancho, ver a mi ganado. Es algo que disfruto mucho y lo hago en familia. Me relaja ver el ganado, la siembra, el campo es mi mayor pasión.

¿Personaje favorito?

Admiro mucho a John Davison Rockefeller, empresario petrolero que de no tener nada logró hacer una gran fortuna y a monopolizar la industria del petróleo.

¿Le gusta la lectura?

Me gusta leer, pero artículos en internet sobre cosas nuevas acerca de producción de ganado, qué razas se están criando, qué técnicas nuevas existen y las nuevas máquinas, “fierros”, como yo les digo, salen al mercado.

¿Cómo le gustaría que se le recuerde tras su paso por la Secretaría de Desarrollo Rural?

Me gustaría que se me recuerde como el mejor Secretario de Desarrollo Rural que haya tenido Yucatán. Esta administración tiene todo para ser exitosa; creo que sin problema lo vamos a lograr, es mi meta, y le vamos a echar muchas ganas.