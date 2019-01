José Salazar/MÉRIDA

Mauricio Sauri Vivas, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Salud de Yucatán, tiene dos grandes pasiones: la medicina y el fútbol, que al momento de decidir a qué iba a dedicarse profesionalmente lo colocaron en una encrucijada y le han abierto, como él mismo indica, muchas puertas.

Una de ellas es la de la política, pues sin considerarse “político”, hoy despacha como secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, pues con 40 años, es el más joven que se recuerde en la historia de la entidad.

Mauricio Sauri Vivas es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac Mayab y radiólogo especialista en el sistema musculo-esquelético, quien luego de reflexionarlo a conciencia, aceptó la invitación de su amigo desde la adolescencia, el gobernador Mauricio Vila Dosal, para formar parte de su gabinete.

El Dr. Sauri, de familia ligada a la medicina tanto del lado paterno como del materno, señala en entrevista con NOVEDADES YUCATÁN que la principal razón para aceptar ser el titular de la Secretaría de Salud es poder ayudar a mayor número de personas.

“Me llegó la invitación de Mauricio (Vila Dosal), somos amigos desde la secundaria, jugamos fútbol juntos, nuestras familias son muy cercanas. Lo pensé mucho, coloque en una balanza muchas cosas, sobre todo el tiempo con la familia y finalmente me decidí a aceptar porque desde aquí puedo ayudar a mucha gente. Es impresionante que con sólo una llamada o un mensaje pueda ayudar a una persona que lleva mucho tiempo solicitando alguna atención”, expresa.

Se declara enemigo de la burocracia y con un carácter franco, directo y en ocasiones hasta sarcástico. Un hombre de pocas palabras.

“Soy directo y me gusta que sean directos conmigo. Cuando una persona me pregunta si puedo ayudarle en determinado asunto no le doy vueltas, le digo en ese momento si puedo o no ayudarle. Lo mismo, no me gusta que me mientan o maquillen las cosas. Ha ocurrido que en una visita a un centro de salud del interior del Estado, en mis primeros días como secretario, noté que recién pintaron porque sabían que iría y se los dije: huele a pintura fresca, no me gusta que me maquillen las cosas”, aseveró.

“Lo bueno de estar ahora aquí es que he estado en el otro lado, trabajé en el Departamento de Radiología e Imagen del hospital O’Horán, conozco perfectamente el hospital, tanto así que cuando alguien habla mal de él en alguna reunión, lo defiendo, porque muchas personas hablan sin haber estado ahí”, afirma Sauri Vivas.

Para conocer un poco más del secretario de Salud, le preguntamos acerca de algunos aspectos personales.

¿Es el fútbol su gran pasión?

Sí, jugué en primera fuerza en la Universidad Anáhuac y cuando hacía mi servicio social en Dzan, amigos que había conocido en el mismo deporte me invitaron a jugar con el equipo del lugar, que había ascendido a primera fuerza.

Tuve la oportunidad, en la Universidad, de irme a probar al Atlas de Guadalajara y con los Tigres de la UANL, querían llevarme a sus equipos inferiores y de ahí dar el salto a profesional, pero estaba en tercer año de Medicina.

Fue difícil pero al final me decidí por la carrera de médico, la cual a la par del fútbol, me ha dado muchas satisfacciones y me han abierto muchas puertas.

¿Cuál es su perfume favorito?

Soy muy temático. No cambio, utilizo siempre el mismo. Uso Carolina Herrera. Mi mujer a veces me pide cambiarlo pero no, ese me gusta.

¿Cuál es su comida favorita?

Me gusta todo tipo de comida, desde pararme en la esquina a comer una torta hasta platillos más elaborados. Me gustan mucho los mariscos, pero las comidas que más me gustan son dos: el queso relleno y un arroz con pollo que hacía mi abuela.

¿Postre favorito?

No soy muy afecto a los postres. Sí me gusta, por ejemplo, la cajeta o un pay de plátano, pero no soy de las personas que “deja espacio” para el postre.

¿Frase o refrán con el que se identifique?

Todo exceso es malo. Si haces dieta y te pasas es malo, si comes mucho es malo. Si te excedes en el ejercicio, es malo, si eres sedentario, también, etcétera. Dime algo que en exceso no sea malo.

¿Qué pensó que iba a ser de grande?

Siempre pensé que iba a ser futbolista y es como una “espinita” que se me quedó clavada. Sigo practicando el fútbol pero en estos tres meses no he tenido oportunidad de patear una pelota. Me gusta practicar el fútbol pero el deporte que más me encantar ver es el béisbol, mi papá me llevaba desde chico a ver a los Leones de Yucatán.

¿Música o artista favorito?

Soy muy abierto en ese sentido, desde Armando Manzanero, Alberto Cortés, Francisco Céspedes y Silvio Rodríguez, hasta Alex Lora y El Tri. Siempre he preferido la música en español. En inglés, muy poquito pero me gusta la música de los ochenta.

¿Fue muy noviero?

La verdad es que no, empecé tarde. Mi primera novia fue casi a los 19, solo tuve tres novias y como dice el dicho, la tercera fue la vencida. Duré tres años y medio antes de casarme.

¿Cómo define el amor?

Es muy amplio. Es respeto, unión, comunicación, confianza y compañía. Pensando en el matrimonio eso es el amor y con los hijos, la pareja se une más, le dan un giro a la vida. Tengo una hija que va a cumplir cinco años y un hijo de un año y cuatro meses.

¿Mejor virtud?

Soy muy recto. Muy derecho. Soy muy familiar, me gusta mucho la unión familiar, procuro siempre juntar a la familia. Juntamos a los Vivas o a los Sauri para comer. Siempre les comento a todos que no descuiden a su familia.

¿Peor defecto?

Algo explosivo, pero eso lo he ido moderando. Otra cosa, no sé escuchar, si me hablas, te voy a interrumpir. Pero aquí en la Secretaría he cambiado mucho eso, he aprendido que la gente en muchas ocasiones sólo necesita ser escuchada.

¿Algún vicio?

Ninguno. Si se le puede llamar vicio es que me gusta ir a pescar. Eso es algo que disfruto mucho, la playa e ir de pesca. En bebidas, me gusta el ron, pero no en exceso.

¿Personaje favorito?

Hay dos personajes a los que admiro: mis dos abuelos, por el lado paterno mi abuelo (Dr. Humberto Sauri Cisneros) daba consulta en su casa y no cobraba un peso a sus pacientes, la gente del interior del Estado le llevaba gallinas para pagarle.

Si viviera tendría 108 años. Mi abuelo materno (Dr. Alvaro Vivas Arjona) fue un pionero de la dermatología, veía cómo de su dinero aportaba cosas para el Centro Dermatológico, que en ese entonces dirigía.

Fuera de la Medicina, en el fútbol, Xavi e Iniesta (ex integrantes del Barcelona) son dos jugadores que tanto dentro como fuera de la cancha son íntegros, nunca se han metido en problemas.

La principal meta de la Secretaría de Salud de Yucatán en estos tres años es reforzar los centros de salud del interior del Estado. (Novedades Yucatán)

¿Cómo le gustaría que se le recuerde luego de su paso por la Secretaría de Salud?

Que se diga que se hicieron cosas buenas, tanto para los pacientes como para los trabajadores. Que se recuerde como una administración justa, en donde se hicieron las cosas bien y se gestionó lo que hiciera falta.

Ahora nuestra principal meta en estos tres años es reforzar los centros de salud del interior del Estado, porque a la gente que viene de los municipios le cuesta dinero. Mi principal intención es que los pacientes no lleguen al O’Horán, que su problema pueda resolverse en sus municipios.