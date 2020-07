Gobierno federal abandonó a productores yucatecos: Ugroy

MÉRIDA, Yucatán.- El sector ganadero de Yucatán se siente olvidado por el Gobierno federal ya que se retiraron diversos apoyos al campo yucateco, lo que ha dificultado la reactivación del campo tras las afectaciones que han resentido en los últimos meses a causa de la sequía, la pandemia por coronavirus y las inundaciones que provocaron el paso de las tormentas “Amanda” y “Cristóbal”, aseguraron dirigentes del sector ganadero en el estado.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Oriente de Yucatán (Ugroy), Esteban Abraham Macari, señaló que la combinación de la temporada de sequía con la pandemia resultó en una pérdida de hasta el 35 por ciento en los precios de ganado lo que les ha llevado a tocar las puertas del Gobierno del Estado y la Federación, sin embargo por esta última no sólo no recibieron respuesta sino que ha retirado diferentes apoyos al campo lo que ha dificultado la recuperación de los productores ganaderos yucatecos.

“Así como hemos tocado la puerta del gobernador Mauricio Vila, también hemos ido a tocar las puertas del Gobierno federal, tanto del Presidente de la República como del secretario de Agricultura, y desgraciadamente no hemos obtenido respuesta. La verdad es que los ganaderos nos sentimos en el abandono en el tema federal, no ha habido ni un solo apoyo, y además, nos han retirado los apoyos que habían, por ejemplo el arete siniiga, que es el identificador del ganado que llevan en la oreja, continúo, el Gobierno Federal subsidiaba una parte del precio de ese arete y eliminó ese subsidio, así que, un arete que nos costaba 30 pesos hoy nos cuesta 45 pesos, es decir que incrementó un 50 por ciento en plena pandemia, porque el Gobierno federal no quiso seguir subsidiándolo”, señaló el dirigente del Oriente de Yucatán.

Indicó que lo mismo ocurrió con el Programa de Concurrencia con el que los productores tenían la posibilidad de obtener equipos de tecnología como sistemas de riego, paneles solares y maquinaria con un 50 por ciento menos de su costo, apoyo que también fue retirado por el Gobierno federal, lo que cada día ha complicado más a los productores mantener salarios, trabajadores y hasta su propio trabajo.

Cabe señalar que con el paso de las tormentas “Amanda” y “Cristóbal”, en Yucatán se estiman daños de alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos, y el rubro más golpeado fue el campo, ya que ha registrado la pérdida total del 85 por ciento de los cultivos de todo el estado, es decir que se perdieron 95 mil hectáreas con un valor comercial de su producción de dos mil 62 millones de pesos. Además, de que 9 de cada 10 personas afectadas produce para el de autoconsumo y el 60 por ciento pertenece a la comunidad maya.

Respecto al apoyo del fondo de la Confederación Nacional Ganadera (CNG), Abraham Macari aclaró que “la CNG tenía un subsidio del Gobierno federal para poder cubrir los daños a los ganaderos cuando haya algún desastre natural, pero ese subsidio también lo quitó la Federación, por lo que con recursos propios de la CNG han ido pagando lo que se puede y no se ha podido apoyar como antes. La CNG es la que está respondiendo con los daños y no tiene nada que ver el Gobierno federal, de hecho, se retiró el apoyo y subsidio que se daba”, aseguró.