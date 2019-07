Insiste sector hotelero de Yucatán en que se regule plataformas de hospedaje

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Ante la competencia desleal que generan las aplicaciones digitales dedicadas a la renta de hospedaje, el sector hotelero yucateco está en la búsqueda de una estrategia más focalizada con la que puedan disminuir el costo de las tarifas de cuartos de hotel para hacerlas más competitivas y sin que eso represente pérdidas para los empresarios.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina informó que la afectación oscila entre 10 y 12 por ciento, porcentaje que preocupa debido a que hace algunos meses era del 8 al 10 por ciento.

“La competencia desleal provoca que el sector se debilite y se registre cierre de hoteles. Además del riesgo que representa para los usuarios debido a que las casas o espacios no cuentan con las medidas de protección civil, seguridad así como seguro en caso de accidentes, en comparación con los servicios de calidad que ofrecen los hoteleros”, explicó.

Indicó que parte de la estrategia es impartir cursos de capacitación a los hoteleros que pertenezcan o no a la cámara, a fin de actualizarse y estar a la vanguardia de las últimas tendencias en materia de hotelería, para competir fuertemente con las plataformas digitales.

“Desgraciadamente nuestro principal competidor no está reglamentado como nosotros, no paga luz de predial comercial, permisos de uso de suelo y de todo lo que conlleva el tema de turismo, no capacita a su gente porque para ellos no hay trabajadores ni generación de impuestos y por lo tanto no hay desarrollo social y económico complementario para el país”, aseveró.

Navarrete Medina aseguró que no están contra el funcionamiento de las plataformas sino que se regularicen y funciones en igualdad de condiciones.

“Realizamos una reunión con el consejo directivo de la asociación de hoteles, donde hay una comisión que se encargará de hacer y descifrar los impuestos y lo que realmente debemos hacer para estar en igualdad de condiciones”, afirmó