Nalleli Calderón/MÉRIDA

Sayda Melina Rodríguez Gómez, de 38 años de edad, es la primera mujer en encabezar, luego de mucho tiempo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) del Gobierno del Estado.

Licenciada en Administración de Recursos Naturales y Maestra en Ingeniería Ambiental, por la Universidad Marista de Mérida y por la Autónoma de Yucatán (Uady), respectivamente, se define como una mujer intensa, apasionada y entregada en cada uno de los aspectos de su vida personal y profesional.

Hija mayor de tres hermanos, del matrimonio conformado por los médicos Russell Rodríguez y Sayda Gómez, recuerda que durante su infancia y hasta la fecha su familia siempre estuvo ligada a la naturaleza, pues sus padres siempre platicaban, durante la hora de la comida, sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente para el desarrollo de los seres vivos.

Tiene dos hermanos menores, Russell Rodríguez Gómez, quien es odontólogo y su hermana Shadid Rodríguez Gómez, quien estudia la carrera de medicina.

“Toda mi familia es yucateca, nací por azares del destino en la Ciudad de México, cuando mis padres estudiaban sus segundas y terceras especialidades; viví ahí siete años y luego venimos a Mérida hace más de 30 años y mis padres nos llevaron a vivir lejos de la ciudad, comíamos huevos de patio, teníamos huerta y cuidábamos animales", recordó.

Además de la naturaleza, de niña también fue cercana al arte pues junto con sus padres pasó alrededor de siete años “viviendo” en Bellas Artes, entre las clases de teatro de su papá, las de danza de su mamá, las de música de su hermano y en las de ballet clásico a las que asistía, así como, las horas que pasaba leyendo o investigando en biblioteca del instituto.

A pesar de ello, entre actividades culturales, artísticas, al aire libre y las adherentes a las profesiones de sus padres, siempre hubo tiempo para disfrutar actividades juntos, lo cual le ayudó a entender que la profesión no está “peleada” con la familia.

“Ahora hago lo mismo con mis hijos, les digo que en la mesa a la hora de la comida hablaremos de naturaleza, residuos y de gestión ambiental, y así aprenderán. Lo más curioso es que una de las primeras cosas que ellos le pidieron a Santa fue un camión de basura y son cosas que aprendes a valorar”, comentó.

En entrevista con NOVEDADES YUCATÁN se mostró contenta y orgullosa de estar al frente de la Seduma, cargo otorgado por el Gobernador Mauricio Vila Dosal por su trayectoria profesional y su carrera como servidora pública.

Aunque dijo sentir que es su mejor momento, lo más difícil es buscar el equilibrio de todos los ámbitos de su vida, por lo que se encuentra en proceso de aprendizaje que deberá ser rápido y confiar en el bagaje profesional, la capacitación, habilidades y formación para lograr los objetivos planteados.

Al preguntarle si alguna vez se imaginó llegar a donde se encuentra ahora, respondió:

La verdad me imaginaba en el campo, cuando estudié la licenciatura mi contacto directo era con el campo, la vida te lleva por muchos caminos y hoy estoy contenta de que con esta oportunidad estaré no sólo en el campo, donde puedo producir, sino también en el que veré florecer los proyectos relacionados con la producción, gestión y desarrollo.

¿Cómo es un día en tu vida fuera del servicio público?

Últimamente, desde que asumí el cargo, no tengo muchos días de esos –comenta entre risas- somos funcionarios 24x7, e intento hacer un balance para aprovechar cada día sobre todo con mi familia.

¿Qué otras actividades o pasatiempos realiza?

Ahora son pocos los momentos que tengo para hacer cosas diferentes, me gusta leer temas técnicos entonces cuando tengo oportunidad leo libros para mi preparación profesional.

¿Hay algo que siempre te digas a ti misma, como una máxima o mantra que apliques en tu día a día?

Bueno fíjate que aprendí uno en épocas recientes que es un Hashtag que es #Woman4Climate, que es un movimiento interesante de cómo las mujeres a veces podemos ser las más afectadas por el cambio climático, pero también somos las que tenemos más oportunidades de hacer la diferencia, por lo que creo que es algo que nos tenemos que decir más a nosotras mismas.

A partir de ahora ¿qué busca Sayda Rodríguez en lo personal y profesional?

A nivel personal buscó el equilibrio, me preparo y afino los detalles para estar lista para el trabajo que será más fuerte. En lo laboral preparamos las bases generando los programas para dejar trascendencia porque trabajaremos en estrategias que aporten y pongan las bases a la transversalidad y atemporalidad del tema de la sustentabilidad, para que sean estrategias empoderadas que no sólo dependan del gobierno sino que garanticen el desarrollo sostenible del estado.

¿Cómo es la familia Álvarez Rodríguez?

Tengo cuatro hijos, el niño más grande tiene 10 años, una niña de ocho y unos cuates de casi seis años; cuando me embaracé de ellos ya estaba ligada entonces mi sorpresa al saberlo fue enorme, cuando me preguntaron ¿estás contenta? Decía que sí, pero fue un golpe fuerte a la planeación familiar.

¿Qué visión tiene respecto al tema ambiental?

El tema es muy frustrante porque los resultados no son inmediatos, se trabaja mucho y cualquier cosa puede echar abajo tus planes; además, los resultados no son inmediatos, eso cansa, trabajar por el medio ambiente cansa, entonces creo que debemos cambiar las cosas para que no sea frustrante, no sólo para mí sino para el equipo y todas las personas. Quiero tener la paciencia para esperar los resultados, tener la certeza y confianza en que damos los mejores pasos y eso no se aprende de la noche a la mañana.