MÉRIDA, Yucatán.- Ayer, en la Ciudad de México, se dio a conocer el Semáforo Epidemiológico Federal, en el que Yucatán aparece esta semana en color “Naranja”, con perspectiva “Estable”. Este resultado confirma los resultados de nuestro Semáforo Estatal anunciado hace una semana y confirmado el jueves.

En el Semáforo Epidemiológico Federal, Yucatán tiene la mejor calificación de todas las entidades del país cuando se suman y analizan los resultados de los indicadores que conforman el instrumento de medición federal, lo que “confirma que se han estado tomando las decisiones correctas, oportunas y basadas en indicadores científicos de nuestros expertos en salud pública para hacer frente a la pandemia”, considera Mauricio Sauri Vivas, secretario estatal de Salud.

“Esto, sin embargo, no nos debe llevar a bajar la guardia”, añade Sauri Vivas. “Los indicadores cambian semana a semana, y si no acatamos las medidas, las calificaciones empeoran”.

“Hemos obtenido estos resultados sobresalientes porque Gobierno y sociedad hemos actuado con responsabilidad y seriedad, y así debemos de continuar. Es sumamente importante, para poder continuar avanzando, que sigamos todas las recomendaciones señaladas”.

Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud del Gobierno de México, fue quien dio a conocer la actualización de los indicadores del Semáforo Nacional. Lo acompañó Hugo López Gatell, Subsecretario federal de Prevención y Promoción de la Salud.

En la rueda de prensa diaria que se realiza en Palacio Nacional se informó que en México van 139 mil 196 casos confirmados de coronavirus y 16 mil 448 fallecidos. Además, Cortés Alcalá detalló que 16 de las entidades federativas permanecen en semáforo “Rojo” por la pandemia del coronavirus y las otras 16 están en semáforo “Naranja”.

El Semáforo Estatal marca que Yucatán está en “Naranja” desde el jueves 4 de junio pasado, lo que ha permitido implementar la “ola 1” de la reactivación económica; esa etapa dio inicio el lunes 8 de junio. Entonces se señaló que el Semáforo Nacional marcaba un desfase respecto al Estatal de aproximadamente una semana, lo que se corroboró con el resultado marcado ayer.

Según los indicadores estatales que sirven para determinar el color del semáforo epidemiológico, el porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total es del 20 por ciento, el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización alcanza el 39 por ciento, en tanto el incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color naranja; la positividad de los casos es del 39.7 por ciento.

Como se ha informado, con la reanudación de actividades correspondientes a la “ola 1”, empresas de los giros de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio dedicados a las ventas al mayoreo y menudeo, despachos de profesionistas, hoteles y restaurantes retornaron a sus actividades cotidianas, por lo que el Gobierno del Estado continúa aplicando un operativo para verificar que cumplan con las disposiciones sanitarias sugeridas.

De acuerdo con lo dispuesto, los giros y negocios autorizados en la “ola 1” sólo pueden laborar de lunes a viernes, por lo que los días sábados y domingos se restringen dichas actividades y deberán permanecer cerrados. Aquellas unidades comerciales que no cumplan con la normativa y protocolos establecidos serán clausuradas. También se hace un llamado a la sociedad para no realizar fiestas ni reuniones sociales para que no suban los contagios y así poder continuar con la reactivación económica en el Estado.