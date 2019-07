Semana de contrastes en la cueva felina

Que tal amigos de NOVEDADES DE YUCATÁN, me da mucha gusto saludarlos. Estamos prácticamente ya a la mitad de esta segunda vuelta de la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los equipos están haciendo sus últimos ajustes para el sprint final, ya que en los próximos días se cerrarán los registros para hacer los cambios o adquisiciones de jugadores.

Los Leones de Yucatán estuvieron por esa misma razón muy activos con los trabajos de oficina. Ahora ya son dirigidos (de forma interina oficialmente) por Gerónimo Gil ante la salida de Luis Carlos Rivera. Además, el pitcheo fue reforzado con la llegada del relevista panameño Enrique Burgos en sustitución del venezolano Ronald Belisario.

También llegó a la cueva el estadunidense Dustin Crenshaw. El ahora ex Bravo de León reforzará la rotación abridora. Esta semana, Yucatán tuvo una actuación un tanto contrastante. Primero recibieron a los Saraperos de Saltillo para continuar con la emocionante serie que protagonizaron el fin de semana pasado en el Francisco I. Madero.

En los primeros dos partidos se desató la ofensiva de ambos equipos. Los melenudos le cayeron a palos en el primer juego de la serie al pitcheo sarapero con una ofensiva de 14 imparables y 12 carreras. En ese partido se la botaron Alex Liddi, Sebastián Valle y Xavier Scruggs y le permitieron llegar a César Valdez a 12 victorias en la campaña. El dominicano volvió a lucir en plan grande en la loma al trabajar seis entradas sin permitir carrera y solamente dos hits además de ponchar aseis.

El relevo del yucateco Carlos Pech, Tony Amezcua y Cristian Prado, todos de una entrada completa, también lució impecable y sellaron un claro triunfo melenudo. Para el segundo de la serie, el equipo visitante le devolvió la dosis a los melenudos. Ahora fueron los Saraperos los que castigaron a los lanzadores de las fieras con 12 carreras.

En esta ocasión todos los lanzadores de Leones recibieron cuando menos una carrera limpia. Los más “raspados” fueron José Samayoa con cuatro en cinco episodios, Óscar Félix con dos, sin sacar ningún tercio, y Tony Amezcua, que recibió tres también sin sacar un solo out. En este partido fue clave un Grand Slam del veterano Jorge “Chato” Vázquez en la séptima entrada. El tercero de la serie reflejó con más claridad lo parejo que fue el encuentro entre estos dos equipos. En un partido muy cerrado y muy emocionante, Yucatán vino de atrás para vencer 3-2 a Saltillo para ganar la serie aquí en el Kukulcán.

El pitcheo hizo muy buen trabajo y Jesse Estrada logró su sexta victoria de la campaña en trabajo de seis entradas y dos carreras limpias permitidas. Josh Lueke obtuvo además su 12º salvamento. La lógica de la estadística se impuso en los enfrentamientos y terminaron empatados con tres triunfos y tres derrotas entre ellos. Los que sorprendieron a propios y extraños fueron los Piratas de Campeche. El peor equipo de la primera vuelta en la zona sur parecía que venía de víctima el parque de la serpiente emplumada, pero que va. Terminaron llevándose la serie dos juegos a uno.

El partido que más reflectores se llevó fue el del domingo. Llegando con la serie empatada, los filibusteros sobrevivieron a César Valdez y a Josh Lueke. Fue un juegazo en el que el dominicano tiró una joya de ocho entradas y un tercio con solo una carrera permitida y cuatro hits. El pitcheo de los Piratas también lució y maniató en dos carreras y ocho hits a la poderosa ofensiva melenuda. Pero la forma en que los Piratas ganaron fue lo sensacional.

Perdían 2-0 en su última oportunidad al bat y con HR de dos carreras de Jay Austin y un triple del novato del año de la anterior campaña de la Liga Mexicana del Pacífico Jasson Atondo quien terminó anotando luego la carrera de la voltereta con elevado de sacrificio de Fernando Pérez enmudecieron totalmente al Kukulcán. Y todo este daño se lo hicieron al cerrador estelar Josk Lueke, quien cargó con su primera derrota vistiendo la franela melenuda.

Que sirva de lección: No hay equipo pequeño, ni fácil. La semana terminó “tablas” para Yucatán. Campeche, por su parte, ganó cinco de los seis juegos que disputó la semana pasada. Hoy comienza una visita muy complicada para Leones porque jugarán en casa de su más cercano perseguidor en el estanding de la Zona Sur. Los Olmecas de Tabasco están apenas dos juegos debajo de los melenudos y están jugando una gran segunda vuelta. Para el fin de semana, las fieras estarán en el Nelson Barrera Romellón de Campeche. Antes de concluir, destaco lo que Chris Carter está haciendo en Monclova.

El ex liga mayorista ya tiene 39 cuadrangulares y ha empatado el récord del equipo de más jonrones conectados en una misma temporada. En 1985 y 1986 lo logró Altar Green. Si Carter conecta uno más, se convertirá en el jugador con más vuelacercas en una temporada de Acereros. Seguro que lo va a lograr. Otro ex astro de las Grandes Ligas que ya está empezando a impactar a la Liga Mexicana con su defensiva de fantasía es Brandon Phillips. Su llegada a los Diablos Rojos del México aún no ha contribuido directamente en triunfos para el equipo escarlata, pero los aficionados que han visto jugar al equipo capitalino últimamente se han quedado maravillados con su magia en la segunda base. Les mando un fuerte abrazo!