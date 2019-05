Agencias

Arde en Yucatán. El termómetro ha marcado en los últimos días hasta los 41° C con sensación térmica de hasta los 52°. Las horas más fuertes ronda entre las 12 y 4 de la tarde.

De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema de alta presión seguirá favoreciendo temperaturas de muy calurosas a extremadamente calurosas en la mayor parte de la Península de Yucatán durante los próximos días; por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse bien hidratados.

De acuerdo con los pronósticos, para este martes se pronostican temperaturas máximas de entre los 37.0 y 41.0 grados Celsius en Yucatán, de 38.0 a 42.0 grados en Campeche y entre los 34.0 y 38.0 grados en Quintana Roo.

No exponerse tiempos prolongados al sol, usar ropa fresca y si tienen mascotas, mantenerlo igual hidratado y no dejarlos en el sol mucho tiempo y si vas a salir pues mantener esas precauciones”, señaló Jaime Conchoa, meteorólogo de la Conagua.

Asimismo, las autoridades exhortaron a seguir las recomendaciones de los expertos como evitar comer alimentos en la calle, debido a la rápida descomposición.

De igual manera recomendaron mantenerse hidratados en todo momento con agua o suero, así como usar bloqueador solar, ropa ligera y de manga larga.

Yucatecos tratan de mitigar el efecto “bochorno” que se siente incluso dentro de las casas y hacen lo posible por tratar de protegerse de las consecuencias como los golpes de calor; pero en especial cuidan a los niños.

“El calor está intolerable, de verdad ya ni siquiera el agua, te dicen que no debes tomar fría pero la tomas y está caliente el agua y la verdad bloqueador es sugerible, ya no es sólo si vas a la playa usas bloqueador, no, si vas al centro si vas a comprar porque los rayos del sol si afectan bastante”, explicó Nayeli Uc, ama de casa.

En esta temporada en Yucatán aumenta el uso de energía eléctrica por el alto consumo de aires acondicionados y ventiladores, así como el de agua potable.

(Información de Excélsior)