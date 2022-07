Serna y el deleite de un cuento largo

En la primera página, a medio párrafo, se puede leer: “Tras oír la petición del niño, Picasso miró con desprecio al hombre que lo usaba como intermediario. Si algo detestaba de la fama era que la gente comprara su firma y no sus cuadros”. De esta manera, el cuento “Hombre con minotauro en el pecho” (en “Amores de segunda mano”, Seix Barral, 2016), de Enrique Serna, inicia el recorrido de la mano de un lector ávido de conocer qué pasará con este niño, con la complicidad de conocer la referencia del pintor español y que, de forma paulatina, también ha de reconocer algunos de los vicios más mundanos de la humanidad.

El texto crece junto al protagonista y a los lectores; un niño tatuado con una obra genuina del aclamado Picasso, ¿acaso no le esperaría la mejor de las fortunas? No, o al menos no a él. La crítica es sutil y filosa al mismo tiempo; el valor de la firma crece paralelo al decrecimiento de la integridad de quienes se involucran con ella: unos padres cegados por los signos de la moneda, una primera “dueña” –la gorda señora Reeves– que encantada con el hijo de su servicio organizó una cena para exponer esa propiedad privada novísima, cada uno de los personajes que en este recorrido se hacen del niño con el tatuaje del minotauro de Picasso.

Por un momento podríamos pensar que sólo los intereses de ricos y aristócratas estarían detrás de esta obra de arte andante, pero no; falsos filántropos, instituciones públicas, personalidades con aficiones ninfómanas, la administración de un museo que debe controlar el termostato y la iluminación del pecho-lienzo recorren las no pocas páginas en un deleite que fluye como una anécdota que no podemos soltar. El niño se hace hombre y lejos de adquirir autonomía es restringido cada vez más al grado de ser impensable, por ejemplo, dejarles a los vellos del pecho seguir su rumbo natural. La trasquilada es literal y metafórica, en donde este niño-hombre ve cómo se le arrancan vellos y sueños. La autolesión también estaba estrictamente prohibida, por supuesto, más por cuidar la composición del minutario que de la salud mental de quien lo portaba.

“Hombre con minotauro en el pecho” es un vívido cuento que en primera persona nos narra el terror intrínseco de que lo que es valioso para uno, no lo es para todos. O viceversa. Una voz que cuenta precisamente cómo pierde esta autonomía, la voz propia y que en el recorrido refleja mucho de lo adverso del mundo del arte cuando en éste se gestionan los intereses antes que la creación misma. El final del relato nos deja más qué pensar, pero eso sí se lo dejaré a los lectores. Sirvan estas líneas para afirmar que la extensión del cuento retrata la vida del personaje desde que un niño inocente se encontró a Picasso en una playa, siendo monitoreado de lejos por unos padres no inocentes que salivaron antes de tiempo un triunfo ajeno y una concatenación de personajes cegados por el poder de adquisición.