MÉRIDA, Yuc.- Este miércoles 15 de septiembre se celebrará la tradicional Ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno de Yucatán, de manera virtual, y al día siguiente, 16 de septiembre se otorgará un día inhábil a la población.

Mientras los niños no tendrán clases, muchas personas continuarán celebrando las Fiestas Patrias el 16 de septiembre, por lo que hay que tomar en cuenta que algunos servicios no estarán disponibles como en un día normal.

Bancos no abrirán

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que regula la actuación del sistema financiero mexicano, emite el calendario de días feriados. En dichas fechas, los empleados bancarios y las sucursales no brindarán servicios al público.

En este sentido, este jueves 16 de septiembre los bancos deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. Sin embargo, el miércoles 15 atenderán a los cuentahabientes en su horario normal.

En caso de que algún usuario requiera obtener efectivo, tendrá que acudir a los cajeros.

Sólo atenderán emergencias en IMSS

En cuanto a los servicios del IMSS, por tratarse de un día de descanso obligatorio establecido en la ley, este jueves 16 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo proporcionará atención en los Servicios de Hospitalización y Urgencias.

Los servicios de Urgencias se brindarán en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.

También otorgarán servicio de Urgencias los Hospitales Generales de Sub-Zona N.° 03 en Motul, N.° 05 en Tizimín y N.°. 46 en Umán; así como los hospitales generales regionales N.° 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida.

Los servicios en las oficinas administrativas delegacionales y Centro de Seguridad Social (CSS) se suspenderán.

Dependencias de Gobierno

El Ayuntamiento de Mérida sólo brindará servicios mediante equipos de guardia para mantener la atención a la ciudad.

Durante la jornada, considerada como día inhábil en la ley vigente, las empresas recolectoras de residuos sólidos como Sana, Corbase y Pamplona laborarán de manera normal.

En el caso de Servilimpia, la paramunicipal sólo laborará en el primer cuadro de la ciudad, por lo que se exhorta a los usuarios de dicha compañía que no tendrán el servicio, colaborar para sacar su basura hasta el próximo día de recolección.

En cuanto a las dependencias del Gobierno estatal sólo las que tienen que ver con atención de emergencias como SSP, bomberos y paramédicos tendrán labores.